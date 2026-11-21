Роспотребнадзор рекомендовал увеличить дневной сон в детсадах до трех часов

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Увеличить на полчаса дневной сон в детских садах рекомендовал Роспотребнадзор. Об этом пишет ТАСС.

По данным источника, теперь дети в возрасте от года до семи лет должны спать с Морфеем от 2,5 до 3 часов. В предыдущей редакции рекомендаций от 2021 года продолжительность составляла 2-2,5 часа.

Отмечается, что рекомендованная общая продолжительность суточного сна для юных россиян до 1 года — не менее 14-15 часов, от 1 года до 7 лет — 12-12,5 часа, из которых 2,5-3 – это дневной сон.

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