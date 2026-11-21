Более 50 музыкальных коллективов выступят на «Воздухе Карелии» в 2027 году

Фото: «Петрозаводск говорит»

Новый год не за горами, а вместе с ним стремительно приближается масштабное культурное событие – фестиваль «Воздух Карелии» (6+). Организаторы мероприятия назвали причины, по которым стоит стать его частью.

Во-первых, можно совместить посещение фестиваля с отпуском в Карелии, а это возможность открыть для себя такие достопримечательности республики, как: остров Кижи, мраморный парк «Рускеала», водопад Кивач.

Во-вторых, в программе фестиваля – более 50 музыкальных коллективов, разные стили и направления. Две сцены работают поочерёдно, а концерты начинаются чётко по расписанию.

Еще одна причина - инфраструктура. Она продумана до мелочей – оборудованный палаточный городок, парковка рядом с фестивальной площадкой, тёплый душ, туалеты, фудкорт. О комфорте и безопасности позаботятся волонтёры и секьюрити.

На «Воздухе Карелии» интересно и взрослым, и детям. Будет организована детская территория, будут организованы развлечения и активности для разных возрастов.

Фестиваль проходит на просторной территории аэродрома «Пески». Ровное поле с хорошим дренажом позволяет комфортно отдыхать даже после дождя.