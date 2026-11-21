Аварийный режим работы электрооборудования привел к пожару в доме в Сегеже

Фото: паблик «4 отряд ФПС по Республике Карелия».

Мощный пожар произошел в многоквартирном доме на улице Антикайнена в Сегеже. Спасателям позвонили 20 ноября в 16:19. В ликвидации возгорания участвовали девять специалистов. На месте также работали сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.

В результате пожара полностью выгорела комната 15 кв. м.

Жителей дома эвакуировали. Никто не пострадал.

По предварительным данным, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования, уточнили в паблике «4 отряд ФПС по Республике Карелия».

Ранее 16 огнеборцев больше часа тушили пожар в карельском поселке.