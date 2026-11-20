Мощный пожар произошел утром в поселке Пиндуши. Спасателям позвонили в 07:40. В ликвидации возгорания на улице Кирова участвовали более десяти огнеборцев.
Когда пожарные были на месте, огонь бушевал во всю силу – пожар охватил сарай с дровами. Пожарные опасались, что пламя перекинется на соседние постройки – гараж с баней, сараи и жилой дом. Для борьбы с огнем были вызваны дополнительные силы.
Image
В ликвидации возгорания были задействованы 16 человек личного состава пожарных подразделений и 4 автоцистерны.
В 08:45 пожар смогли ликвидировать. Дровяник оказался уничтожен полностью. Также огнем оказалась повреждена расположенная рядом баня, от воздействия высокий температур оплавился и сайдинг на стене жилого дома.