В Пиндушах от высокой температуры на пожаре расплавился сайдинг на доме

фото группы «ОПС Медгора»

Мощный пожар произошел утром в поселке Пиндуши. Спасателям позвонили в 07:40. В ликвидации возгорания на улице Кирова участвовали более десяти огнеборцев.

Когда пожарные были на месте, огонь бушевал во всю силу – пожар охватил сарай с дровами. Пожарные опасались, что пламя перекинется на соседние постройки – гараж с баней, сараи и жилой дом. Для борьбы с огнем были вызваны дополнительные силы.

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В ликвидации возгорания были задействованы 16 человек личного состава пожарных подразделений и 4 автоцистерны.

В 08:45 пожар смогли ликвидировать. Дровяник оказался уничтожен полностью. Также огнем оказалась повреждена расположенная рядом баня, от воздействия высокий температур оплавился и сайдинг на стене жилого дома.