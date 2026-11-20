О вручении государственных наград рассказала в официальном паблике администрация Пряжинского района.

Орденами Мужества посмертно наградили погибших при исполнении воинского долга земляков: Дёшина Дениса Сергеевича, Семерикова Дмитрия Николаевича, Парфентьева Анатолия Михайловича.

Награды передали их родственникам – матери Дениса и супругам Дмитрия и Анатолия.

«В такие моменты трудно подобрать слова. За каждой наградой – жизнь человека, его семья, родные и близкие, для которых память о нём навсегда останется в сердце... Пусть эти награды станут ещё одним напоминанием о мужестве наших земляков и о том, что их имена не будут забыты. Светлая память»,