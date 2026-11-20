В ходе заседания Штаба по реализации программы капремонта и строительства школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования партии «Единая Россия» названы регионы-лидеры президентской программы капремонта. В их число вошла и Республика Карелия.
По республике темпы ремонтов не сбавляем. Сергей Кравцов отметил нас в числе лидеров президентской программы капремонта школ. Напомню, что и сама программа стартовала именно у нас. В 2022 году вместе с Сергеем Сергеевичем мы посетили Шуйскую школу, которая первой в стране начала ремонтироваться по президентской программе. С того времени мы капитально отремонтировали здания 51 школы. В 2027 году ремонтируем еще 17 зданий,
– отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков.
В число лидеров также вошли Башкортостан, Ингушетия, Мордовия, Татарстан, Чечня, Московская, Рязанская, Сахалинская, Тверская, Челябинская области и Севастополь.
И. о. вице‑премьера регионального правительства по социальным вопросам Екатерина Реутова отметила, что более половины школ, где сейчас идёт капремонт, расположены в сельской местности. По её словам, контроль за ходом работ ведётся постоянно, а признание региона на федеральном уровне подтверждает, что в республике выстроена чёткая и системная работа по реализации программы.