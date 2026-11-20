В Приморье школьники будут изучать тигров

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В восьми школах в Приморье будет введен новый предмет - «Тигроведение». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, новая дисциплина рассчитана на учеников пятых классов. Ее начнут преподавать со второго полугодия этого учебного года.

«Тигроведение» - краеведческий курс, в котором в доступной форме представлены материалы по истории, культуре и географии Приморского края. Тигр на этих уроках рассматривается одновременно с точки зрения биологии, истории, географии и десятка других наук.

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