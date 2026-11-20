Обычная для ноября погода ожидается в пятницу в республике

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 20 ноября, в Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юге местами дождя.

На дорогах республики местами гололедица, предупредили в региональном гидрометцентре. Ветер будет дуть юго-восточный умеренный. Температура воздуха -1, +4.

В Петрозаводске будет облачно. Прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-восточный умеренный. Воздух прогреется лишь до +1, +3. Атмосферное давление будет понижаться.

По данным российского гидрометцентра, в Калевале -2,

в Кеми 0,

в Кондопоге +2,

в Медвежьегорске +1,

в Сегеже 0,

в Сортавале +3,

в Суоярви +1,

в Пудоже +1,

в Олонце +3.