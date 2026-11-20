Сегодня, 20 ноября, в Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юге местами дождя.
На дорогах республики местами гололедица, предупредили в региональном гидрометцентре. Ветер будет дуть юго-восточный умеренный. Температура воздуха -1, +4.
В Петрозаводске будет облачно. Прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-восточный умеренный. Воздух прогреется лишь до +1, +3. Атмосферное давление будет понижаться.
По данным российского гидрометцентра, в Калевале -2,
в Кеми 0,
в Кондопоге +2,
в Медвежьегорске +1,
в Сегеже 0,
в Сортавале +3,
в Суоярви +1,
в Пудоже +1,
в Олонце +3.