Врач напомнила правила, которые помогут защитить детское зрение зимой

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Нехватка света зимой повышает риск детской близорукости, об этом в беседе с Life.ru сообщила офтальмолог Ангелина Казанцева.

По ее словам, в осенне-зимний период световой день становится короче, и в совокупности с некомфортными погодными условиями дети меньше времени проводят на улице, что создает дополнительные риски для зрения. Недостаток естественного освещения может повлиять на развитие и прогрессирование близорукости.

Казанцева призывает родителей отправлять детей ежедневно гулять, несмотря на погодные условия, — ведь даже в самый пасмурный день освещенность на улице значительно выше, чем в помещении. Офтальмолог порекомендовала проводить на открытом воздухе 1-2 часа.

Кроме того, врач напомнила о необходимости делать перерывы после 30-45 минут зрительной работы и сочетать общее освещение комнаты с настольной лампой.