Об этом на «Прямой линии» рассказал Глава Карелии. Комфортные условия работы и повышение престижа педагогической профессии — приоритет национального проекта «Молодежь и дети»

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Со следующего года оплата труда педагогов изменится: должностные оклады станут едиными, критерии оценки труда — чёткими и измеримыми, а выплаты напрямую будут зависеть от реальной нагрузки и результативности.

Есть переживания о том, что у кого-то в новой модели оплаты труда суммы могут оказаться ниже. Наша позиция здесь принципиальна: при сохранении той же нагрузки ни один педагог не должен потерять в зарплате. Ни на рубль. Это не просто обещание, это главный критерий, по которому мы оцениваем успешность перехода,

– подчеркнул Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Цель новой системы оплаты труда педагогов – это усиление гарантированной части зарплаты: теперь базовый оклад не ниже МРОТ, и он надежно защищен. Фиксированные размеры выплат делают начисления понятными и исключают разницу в подходах между школами. Особое внимание будет уделено формализации стимулирующих и компенсационных выплат: их показатели будут закреплены в абсолютных величинах, что исключит неоднозначные трактовки и обеспечит предсказуемость заработной платы педагогов.

На «Прямой линии» Артур Парфенчиков поручил Министерству образования и спорта республики держать на контроле каждый сложный случай и быстро реагировать, чтобы снимать возможные трудности.

Напомним: повышение престижа профессии педагога связано и с обновлением условий труда. Комфортная среда для профессионального роста педагогов создаётся одновременно с масштабным обновлением инфраструктуры — в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» продолжается программа капремонтов школ. В 2026–2027 годах модернизируют 17 школьных зданий по всей республике.