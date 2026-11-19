В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 19 ноября в 2006 году

фото стопкадр

Международный аэропорт «Петрозаводск» ровно 20 лет назад был все же закрыт по решению Верховного суда Карелии, который подтвердил вынесенное ранее постановление Прионежского районного суда о признании деятельности аэропорта незаконной. Все самолеты, вылетающие в тот день из Бесовца, не отправились к месту назначения, рейсы были отменены.

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Мы рассказывали, что за несколько недель до этого Транспортная прокуратура республики потребовала приостановить деятельность нашего международного аэропорта в связи с тем, что предприятие не получило обязательных сертификатов и лицензий. Например, сертификата по авиационной безопасности и лицензии по обслуживанию воздушных судов и пассажиров. Отсутствие таких документов угрожает жизни и здоровью граждан, которые пользовались услугами авиапассажирских перевозчиков. Пока все документы не будут получены, аэропорту будет закрыт, подчеркнули в Транспортной прокуратуре РК. Сотрудники компании уверяли, что сумеют получить необходимые документы в течение двух недель, хотя независимые эксперты считали, что на это потребуется немало времени и большие денежные суммы. Было неизвестно, располагает ли ими предприятие.

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В стране отметили День призывника, этот праздник был учрежден в 1992 году. Во время осеннего призыва-2006 в войска из Карелии уже было отправлено более 200 юношей. И в День призывника к ним присоединились еще 80 новобранцев. На призывном пункте в тот день для уходящих на службу приготовили небольшое торжество с оркестром.

«Равняйсь!» Команда звучит – и сразу кто-то ошибается. Первые навыки армейской службы не всем даются легко. Но в целом, говорили отцы-командиры, призывники год от года становятся лучше. В 2006 году в Карелии было из кого выбрать. Отправить в войска нужно было 700 человек. А подходящих под призыв молодых людей было в два раза больше.

«Значительно меньше призываем с общим образованием 9 классов. Вообще не направляем на службу граждан, не имеющих общего образования и граждан со снятой погашенной судимостью – таких граждан в Карелии, подлежащих призыву, 140 человек, они остались за бортом призывной кампании»,

- сообщил Андрей Артемьев, заместитель военного комиссара РК.

Высшее образование – не повод косить от армии, наоборот, считали призывники. Александр Шлянин закончил питерский госуниверситет кино и телевидения. И мог легко найти причину не ходить в армию. Но нет – ближайший год решил провести в военной части под Петербургом, связистом: «18 лет, я считаю, это не возраст для призыва. Мне сейчас 23 года, я сформировавшийся человек, который может решить – служить мне или нет. А 18-летний, как себя помню, слабовольный, слабохарактерный – это не воин».

Изменения в призыве можно было найти даже чисто визуально. Число широкоплечих и высоких парней радовало глаз. Медики утверждали, что в том году пригодных к службе без ограничений ребят было больше 70%. В предыдущие годы их было меньше. В День призывника на праздник пригласили родственников тех ребят, кто в тот день уезжал служить. Это был последний раз, когда призывники уходили служить на два года. В 2007 году служба сократится до полутора лет, потом до года – такая реформа прошла в армии. Офицеры отметили, что уклонистов больше не стало. Как и в 2005 году из полутора тысяч потенциальных защитников Родины, избежать службы пытались сорок человек.

Кстати, этих ребят могли коснуться другие изменений – например, возвращение гауптвахты, об этом в те годы заявляли депутаты Госдумы. Тот же Александр Шлямин сказал, что к этому относится нормально: «Если человек совершил какой-то проступок, он должен понести наказание». Служить большинство карельских ребят отправили в части под Питером и Москвой. Только 20 из них отправились пограничниками на Северный Кавказ, Ингушетию и Дагестан.

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Всего десять дней, как приступил к обязанностям новый прокурор республики Олег Дупак. Работы на него сразу навалилось много, особенно учитывая «кондопожские дела». Несмотря н занятость, Олег Владимирович откликнулся на приглашение журналистского сообщества и в течение часа терпеливо отвечал на самые разные вопросы и принимал к сведению претензии журналистов.

Одно из основных чаяний выразил председатель Союза журналистов РК Анатолий Цыганков: «Мы бы хотели в лице прокуратуры видеть ту службу, которая бы строго стояла на защите законных прав журналистов». А в доказательство ущемления своих прав Дупаку предоставили мониторинг на последние полгода, где были перечислены случаи нарушения этих прав. Олег Владимирович пообещал, что по каждому конкретному случаю будет проведена проверка. И присовокупил, что главный принцип его работы – открытость, чего он собирался придерживаться: «Первое, что я сказал – это рассмотреть создание сайта прокуратуры Карелии. Даже был немножко удивлен тем, что он до сих пор не создан. И я скажу, что многие вопросы, которые сейчас у вас возникли, они уйдут, когда этот сайт заработает».

Конечно, прессу интересовало мнение прокурора по поводу событий в Кондопоге. Олег Дупак пояснил свое согласие с оценкой Президента РФ – такое могло случиться не только там, и этот комплекс проблем зрел не один день. Он в этом убедился, разговаривая с людьми: «Когда проводил прием граждан, то меня поразило – я так понял, что с ними просто никто не говорил никогда. Просто людей никто не слышал. Из того, как решаются эти проблемы – вот эти другие проблемы и вырастают. Если их загонять вглубь – вот будет нарывать, и их прорвет». В заключение встречи прокурор попросил и журналистов работать профессионально, напомнив, что права и обязанности есть у всех – у силовиков и у журналистов.

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Таким было 19 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности