Ночью в Пудожском районе пожарные вытащили легковушку из кювета

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Пудожские пожарные привлекались минувшей ночью для ликвидации последствий ДТП, когда легковушка слетела с дороги. Подробности дорожного инцидента сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

Сегодня, 19 ноября, в 02:08 на пульт дежурного поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на участке автодороги между населёнными пунктами Пудож и Каргополь – в 11 километрах от посёлка Кривцы в Пудожском районе.

Для оказания помощи на место происшествия выехали пожарные поселка Кривцы. На месте выяснилось – водитель легкового автомобиля Skoda не справился с управлением, машина вылетела в кювет.

Пожарные стабилизировали автомобиль и при помощи автоцистерны вернули иномарку на дорогу. Автомобиль оказался исправен. Пострадавших не было. Водитель и два пассажира автомобиля смогли продолжить поездку.