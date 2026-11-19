«Город тонет в проблемах». Сегежане обеспокоены уходом специалиста из ЦРБ

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В Сегеже всерьез обеспокоены увольнением одного из узких специалистов. В больнице подтвердили уход врача из стационара.

«В Сегежской ЦРБ закрыли кардиологическое отделение, а врач-кардиолог с поликлиники увольняется. Такие новости кроме мусора, бездомных собак, гололеда, объединения садов, протекающей кровли в 6 школе...»

- написали в сообществе «Сегежа Online».

«Сегежа покрывается в мрак, у нас хоть пенсия, а молодежи что делать», - пишут в паблик.

«И пенсионерам без кардиолога совсем не просто. В Медгору не наездишься... А в некоторых ситуациях можно просто не успеть».

«Мрачно, вонюче и тоскливо тут. Страшно видеть, как город тонет в проблемах. Где ни коснись - везде проблемы».

В больнице сообщили, что кардиологические койки перевели в терапевтическое отделение, пациенты поступают туда же. Кардиолог уволилась из стационара ЦРБ, в поликлинике кардиолог прием проводит.

«Петрозаводск говорит» писал, что за три месяца в Карелии уволились почти 10 тысяч человек.