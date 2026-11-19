Злостного алиментщика арестовали на 10 суток, иномарку забрали в счет долга

Фото: паблик УФССП России по Республике Карелия

Отец троих детей оказался нерадивым родителем и незаконопослушным гражданином: алименты не платил, от приставов и ответственности прятался, причем в буквальном смысле. Задолжав 1,2 млн рублей, мужчина скрывался у бабушки, рассказали в службе судебных приставов Карелии.

Злоумышленник тщательно скрывал свое местонахождение, не отвечал на телефонные звонки и избегал любых контактов с судебными приставами. Длительное время не удавалось найти должника и установить, есть ли у него имущество. Однако приставы все же выяснили, что должник имеет стабильный, хотя и неофициальный доход – с новой супругой он занимается строительством и ремонтом жилых домов на земельных участках в Прионежском районе.

Трижды женатый неплательщик алиментов прятался в доме бабушки. Избегая встречи, мужчина забаррикадировался внутри и отказывался открывать дверь. После телефонных переговоров, осознав неизбежность, он вышел на улицу и сдался сотрудникам службы. В тот же день суд арестовал должника на 10 суток.

Приставы разыскали автомобиль злостного алиментщика – Renault Logan забрали на штрафстоянку. Иномарку выставят на торги, а вырученные деньги пойдут на погашение задолженности, в первую очередь – перед детьми. Общая сумма долга мужчины превышает 1,2 млн рублей, из них 780 тысяч рублей – это задолженность по алиментам.

Если должник после ареста и дальше будет уклоняться от уплаты алиментов, его привлекут к уголовной ответственности по статье о неуплате средств на содержание детей.