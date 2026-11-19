На Камчатке устанавливаются обстоятельства массового отравления в учебном заведении

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В Петропавловске-Камчатском 28 учеников и четверо сотрудников школы обратились в больницу после отравления. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, инцидент случился в школе №3. 13 ноября более трех десятков человек поступили в медицинское учреждение с признаками кишечной инфекции. Госпитализация заболевшим не потребовалась, им оказали помощь амбулаторно.

Школа, в которой произошло ЧП, закрыта. Дети переведены на дистант. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что человек пострадал при наезде автомобиля на ограждение в Карелии.