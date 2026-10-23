Аэропорт Петрозаводска попытались заставить «сложить крылышки»

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 23 октября в 2006 году

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В разных СМИ Карелии ровно 20 лет назад появилось экстренное сообщение о том, что международный аэропорт «Петрозаводск», который находится в Бесовце и который был незадолго до этого отремонтирован, закрылся. Представители транспортной прокуратуры направили в Прионежский суд заявление с требованием приостановить деятельность аэропорта. Суд состоялся и вынес решение, но администрация аэропорта подала апелляцию.

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Журналисты отправились в Бесовец, и выяснилось, что самолеты продолжают летать по расписанию. И пока в суде шла тяжба между советом директоров аэропорта и транспортной прокуратурой, рейсы будут выполняться – намекнули на предприятии. В администрации заверяли, что все технические службы к этому готовы и на самом деле соответствуют всем требованиям и нормам. Впрочем, без документального подтверждения для следователей эта формулировка была лишь голословным утверждением.

«Мне звонят сегодня СМИ уже много раз и спрашивают, я говорю – аэропорт работает, приходите и убедитесь, снимайте самолеты. Собственно документ – сертификат соответствия, который выдается в Москве, поскольку мы международный аэропорт, - часть документов еще не выдана. Из девяти необходимых сертификатов мы имеем три. Сегодня нам сказали, что подписывают четвертый сертификат. Полагаю, что за ноябрь мы все документы приведем в порядок. Так всегда – в суде истец заявляет, мы оправдываемся. Состязаемся. Да мы в таком состоянии. И оно продлится еще не меньше месяца. К этому времени у нас все будет в порядке. Все это время самолеты будут летать»,

- сообщил Геннадий Шамшин, председатель совета директоров аэропорта.

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Транспортная прокуратура Карелии проводили проверки в аэропорту Петрозаводска не в первый раз. По словам старшего помощника транспортного прокурора РК Людмилы Саввиной, руководство аэропорта не раз было привлечено к административной ответственности за нарушение воздушного законодательства. По мнению проверяющих, наш аэропорт не соответствовал международным нормам. Именно из-за этого и было инициировано судебное разбирательство.

«В аэропорту отсутствует аппарат, улавливающий пары взрывчатых веществ, газовый анализатор, – пояснила Людмила Саввина. – В аэропорту до сих пор этого нет. Это один из вопросов обеспечения авиационной безопасности. Также у них нет лицензий и необходимых сертификатов. Мотивированное решение суда было 16 октября, срок на обжалование истекает 26 октября. То есть пока решение не вступило в законную силу, аэропорт осуществляет свою деятельность. Они будут обжаловать в Верховном суде Карелии. Это их право. Думаю, что Этого времени будет недостаточно для того, чтобы исправить ситуацию. Но определенные меры для исправления ситуации они предпринимают».

По мнению работников прокуратуры, оформление всех недостающих свидетельств должно было обойтись приблизительно в 20 миллионов рублей. Поэтому вопрос «Будут ли летать у нас самолеты?» упирался не в дефицит времени, а в дефицит денег.

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Ученые из Скандинавии настаивали на немедленном одобрении программы защиты от глобального потепления. Иначе – считали они – Швецию, Мурманскую область и Карелию ожидают серьезные катаклизмы – наводнения и тропические ливни. Карельские ученые не были столь категоричны, хотя обеспокоенности не скрывали.

За последние сто лет климат на планете потеплел на 0,6 градуса (данные на 2006 год), замерили ученые, и показатели не давали им покоя. Наводнения в Греции и на Крите. Цунами в Таиланде. Разве это не повод для беспокойства? И связано ли это с человеческим фактором или с поступлением в атмосферу так называемых «парниковых газов» - ученые полемизировали.

«Это все может быть связано с глобальным потеплением, - говорил Николай Филатов, директор Института водных проблем Севера КНЦ РАН. – В частности в регионах, особенно Восточной Азии, это связано с тем, что люди строили новые курорты. Не считаясь с тем, что могло там произойти. Взяли бы статистику тех районов, где люли отдыхают. Это замечательные красивые места. Но там цунами может быть».

Углекислый газ, метан, водяной пар – все эти парниковые газы – продукты развитого промышленного производства. Ученые были уверены, что необходимо снизить поступление в атмосферу парниковых газов. Россия подписала Киотский протокол, который вступил в силу в 2005 году. Он предписывает развитым странам по возможности снижать или хотя бы стабилизировать поступление парниковых газов в атмосферу. США протокол не ратифицировали, утверждалось, что он «не способствует промышленному развитию». Климат прогнозировать сложно, что будет дальше – никто не знал. Но некоторые прогнозы уже строились: «По расчетам модели глобального климата, на будущие 50-100 лет показано, что в Арктике климат изменится, потеплеет больше, чем в Средней Азии. Там на 1 градус, а в Арктике на 3-5 градусов, а может, и до шести!»

Автомобильные выхлопы не так опасны для климата в целом, как для человека в частности. Карелию пока спасали лиственные леса – они впитывают все токсичные выбросы производства.

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Таким было 23 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности