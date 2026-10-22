За комфортные причалы и крытые пристани взялись в Петрозаводске

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 22 октября в 2006 году

фото стопкадр

Четыре месяца на острове Кижи ровно 20 лет назад шла реконструкция причала. С завершением туристического сезон закончился и ремонт. Но это только первый этап. Беломорско-Онежское пароходства собиралось построить навес, а со следующего года начать реконструкцию второго причала в Петрозаводске.

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В 2006 году остров Кижи посетили 758 круизных теплоходов. В день на остров приезжало до двух тысяч туристов. Кижи стали своеобразной меккой для путешественников. Несмотря на то, что инфраструктура острова оставляет желать лучшего. Завершение реконструкции причала играло огромную роль как для музея-заповедника, так и для всего туристического бизнеса.

«Прежде всего это безопасность туристов, поскольку причал, построенный в 1981 году, принимает по 5-6 бортов, а бетонное основание причала крошилось, можно было получить травмы»,

- сказал Владимир Чехонин, начальник Управления туризма и социальной сферы Минэкономразвития РК.

За пять лет первой декады 21 века было построено много новых туристических объектов, велась и реконструкция древних. Только в 2006 году около 500 миллионов рублей было инвестировано в эту отрасль. Сумма, затраченная на ремонт причала в Кижах, была внушительной 1 миллион 800 тысяч рублей.

«Это остров. И вся доставка материалов всегда осуществлялась только водным путем – и цемент, и песок, и плитка. А чтобы утилизировать этот материал, мы даже были вынуждены снять с работу и сюда поставить один лифтер, чтобы туда складывать все остатки строительных работ, не загрязнять окружающую среду», - сказал Станислав Розолинский, генеральный директор БОПа. В ближайшее время на новом причале должны были установить стеклянный навес. Всего у БОПа находилось в аренде 16 причалов. И реконструкция стала началом большого пути.

Раньше туристический сезон на острове закрывался 15 сентября. Но потом кометы стали ходить до 1 ноября. А вообще посещать остров стало можно круглогодично, так как пароходство закупило два судна на воздушной подушке.

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В середине октября 2006 года все информагентства России сообщили о якобы новом конфликте между коренными жителями нашей республики и мигрантами с Кавказа. Пристальное внимание столичной прессы к Карелии было приковано после событий конца августа – начала сентября 2006 года, произошедших в Кондопоге. Массовая драка, в которой были убиты двое человек (это случилось в ночь на 30 августа), и бездействие милиции повлекло протесты, город захлестнула волна погромов, поджогов, народных волнений. Карелия стала притягивать к себе внимание разного рода экстремистов, которые разжигали народные страсти. Несколько недель выходцы из Чечни ради своей безопасности проживали в загородном детском лагере, куда их перевезли власти, опасаясь эскалации конфликта. В республику зачастили федеральные журналисты, а также делегации из Госдумы, Совета Федерации, Общественной палаты. К октябрю еще не были предъявлены все обвинения, над уголовными делами только начали работать следователи.

А 18 октября рано утром в Олонце попытались поджечь бар «Огонек», который арендовал приезжий с Кавказа. Огонь удалось быстро потушить. Повреждения были небольшими. Свидетели заверили, что пожару предшествовал бытовой конфликт. По словам начальника Олонецкого РОВД Олега Занасия, «второй Кондопоги в Олонце нет и быть не может». Правоохранители заверили, что причиной пожара стало хулиганство, а не разборки на национальной почве. Волнений в городе не было, но надо отметить, что это уже был второй поджог этого бара за неделю. И именно в Олонце проживала самая большая в Карелии по численности чеченская диаспора, поэтому эти «игры с огнем» тут же заинтересовали и журналистов, и представителей властей всех уровней.

В эти же дни одно из «кондопожских дел» уже ушло в суд. Прокуратура РК направило в суд уголовное дело в отношении одного из зачинщиков драки Сергея Мозгалева. Как установило следствие, Мозгалев со своим приятелем избил сотрудников ресторана «Чайка», после чего и произошла массовая драка, во время которой погибли двое местных жителей. Действия Мозгалева были квалифицированы, как хулиганство и побои. Драка и убийство у ресторана спровоцировали массовые беспорядки в городе бумажников. Участники волнений разгромили и подожгли несколько торговых точек и автомобили, которые принадлежали выходцам с Кавказа. По подозрению в причастности к погромам были задержаны 109 человек, в отношении восьми из них были возбуждены уголовные дела.

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В Выставочном зале Петрозаводска открылась выставка молодых художников, которую назвали «Дебют». Искусствоведы заверили, что давно ждут новые имена, которые завтра станут звездами. Строго говоря, «Дебютом» ту выставку назвать было нельзя, потому что те четверо молодых художников были уже известны в Петрозаводске. Выставлять свои работы им уже доводилось. Благосклонность зрителя объяснялась чистотой помыслов авторов. «Самое главное – нужно писать то, что тебя волнует, - была уверена Наталья Смирнова. – Если я на что-либо смотрю, и это меня волнует – я это отображаю на своем полотне. Никакого лукавства не должно быть». Помимо живописи Наталья занималась иконописью. Там от канона не отойти. Остальные работы говорили о том, что «модные» жанры и тенденции обошли эту четверку стороной. Во всяком случае тогда они старались поддержать устоявшуюся традицию – живопись, графика, натюрморт, пейзаж. Привычное – не значит «скучно». Главное – уметь взглянуть по-своему.

«Были даже какие-то потуги на объекты. Они ничем не закончились. Все было уничтожено, что было сделано. И начался новый этап», - признался Илья Растатурин. Единственное, чего хотелось бы молодым талантам – это продолжать обучение. И они были готовы учиться всю жизнь – говорили, что сегодня это проще, чем зарабатывать себе на жизнь творчеством.

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Таким было 22 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности