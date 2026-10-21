Уникальное предприятие Карелии вновь сотворило обыкновенное чудо

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 21 октября в 2006 году

фото стопкадр

На рыбоводной станции – в очередной раз праздник. Этот репортаж снимали 20 лет назад. Праздник, когда лосось идет на нерест. Шуйские рыбоводы приступили к плановой работе по сбору икры онежского лосося. Журналистов пригласили посмотреть на таинство зарождения новой жизни.

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Еще лет за 20 до этого карельские воды оскудели, лосося почти совсем не стало. Но благодаря шуйским рыбоводам и сотрудников Кемского завода по разведению рыбы, в республике появилась возможность выращивать эту ценную рыбу. И вот – в 2006 году будущие «родители» были готовы к нересту. Директор рыбоводной станции Александр Шпак показывал: «За моей спиной ребята осматривают самок, готовых к нересту. Скоро они начнут брать от них икру».

Температура воды была семь градусов выше нуля. И чем холоднее – тем легче рыба отдает икру. В естественных условиях рыбаки выдаивают самочек, просто взяв их подмышку. А рыбоводы соорудили для этого специальный «родильный станок», чтобы рыбу потом отпустить в воду живой и невредимой. Андрей защитил диплом на тему «Биология карельского лосося». На станции он работал все десять лет со дня ее существования. После нереста самка может и умереть, если плохо нагуляла жир, ведь с весны самка ничего не ест. Редко, когда она выживала в естественных условиях, а на станции обязательно выживет – утверждали рыбоводы.

Усмирить самца на «родильном станке» гораздо сложнее – он верткий и весит до десяти килограммов. Самый тяжелый самец в том году попался чуть меньше пуда. Надоив и самцов, рыбоводы подходили к тазикам с икрой и смешивали жидкости. Спустя четыре минуты икра считается оплодотворенной. Дальше ее отправляли на Кемский завод, где из нее выращивали рыбу, которую затем выпускали в Шую.

«К сожалению, в Карелии рыбоводных работ с лососем больше нигде не ведется, - отметил Александр Шпак. – Я считаю, что это большое упущение. Поскольку рыбоводные работы дают великолепные результаты».

В естественных условиях 90% икры гибнет, а на станции и на заводе – все сохраняется, из всей икры выращивают молодняк. Это было заметно и по уловам карельских рыбаков. Больше половины пойманного лосося – помечено на заводе.

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В Краеведческом музее Карелии (ныне Национальный музей) ровно 20 лет назад начала работу научно-практическая конференция «Музеи в северном измерении», приуроченная к его 135-летнему юбилею. В конференции участвовали представители музеев и университетов республики, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Финляндии и Швеции.

Три дня музейные работники намеревались обсуждать насущные проблемы музеев в современном мире. Музей не может быть просто хранилищем ценностей. Нужно было думать о том, как по-новому можно себя позиционировать, как привлечь посетителей, как сделать для них музей интересным и необходимым. «Музей в современном обществе – каким он должен быть? Каким образом нам привлечь больше посетителей, показать себя с лучшей стороны, как воспитать патриотизм и подрастающего поколения – вопросов очень много. Стоит остро вопрос и о сохранении музейных фондов.», - задумывалась Светлана Фомина, директор Пудожского краеведческого музея.

Музей, как бренд территории – это был один из ключевых вопросов этого семинара. В Куркиекском краеведческом музее придумали, что сделать брендом своей территории и активно работали над продвижением этого бренда. Директор музея Марина Петрова рассказала: «Во всем мире лишайников много, но «король лишайников» Виле Рясянен – один. Он именно жил и творил в поселке Куркиеки, преподавал в сельскохозяйственном институте, открыл здесь 356 видов. Он увековечил имя свое и закрепил за собой этот титул. Поэтому Куркиеки мы решили назвать «Королевством лишайников», это еще один бренд нашей территории». Сотрудниками было разработано несколько туристических маршрутов, причем, гидами выступали местные школьники. Этот проект стал победителем российского конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире». Его опыт был интересен участникам конференции.

Программа включала в себя две встречи: «Музеи в культурном политике Северной Европы» и «Музеи в процессе реформ». А также всех участников пригласили на экскурсию в Шелтозерский музей.

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Международный благотворительный фонд «Миссия» для детей-сирот проводил акцию «Мы идем в школу». В октябре объявили конкурс – детей из 40 детских домов России пригласили участвовать – нужно было отправить свои рисунки на зимнюю тему. Помочь ребятам в этом деле вызвался известный художник Карелии Александр Каштанов.

«Миссия» сотрудничала с нашим детским домом №1 уже давно. Фонд помог провести многие мероприятия.

«Проводили восьмидневную спартакиаду, и благотворительные концерты, и аукционы детских картин. Взрослые покупают картины, и на вырученные средства мы приобретаем детское оздоровительное питание»,

- рассказала Елена Волченкова, консультант по здоровью детдома №1, представитель фонда «Миссия».

На счету у Александра Каштанова было много мастер-классов, которые он проводил с ребятами во многих уголках России. И к ребятам из детского дома №1 он приходил не один раз. А вот сами дети побывали в мастерской художника впервые. Для него они были лучшие ученики, а акварель – любимый вид графики.

«Акварель – это скрипка, - говорил мастер. – Это душа. Только на каких-то очень тонких уровнях подсознания происходит взаимодействие с природой. Природа-то тоже живая».

Ребята, впрочем, признались, что художниками стать не стремятся. У них были другие планы на жизнь. Серафима Больстрем хотела научиться танцевать «красивые танцы». Сережа Алешин хотел стать механиком. Но никто из них не исключал, что рисование может стать их любимым хобби. Тем более, что рисунки – это хороший вид подарка. Главное, чтобы было кому дарить. «Папе, маме, братику», - Сережа. Лучшие работы решили отправить на конкурс, фонд «Миссия» обещал подарить победителям спортивный инвентарь.

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Таким было 21 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности