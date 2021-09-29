Карельские специалисты «заселили» реки республики ценной рыбой

Разведением форели в республике ровно 20 лет назад уже занималось много предприятий и фирм. Дело это было доходное – выращивать рыбу. А вот сохранить природного лосося в естественных условиях – это было гораздо сложнее. Учитывая процветающее браконьерство и сложный процесс воспроизводства. Занимались этим делом карельские рыборазводные станции, находящиеся в федеральном подчинении. Благодаря их стараниям во многих реках Карелии популяция лосося была уже восстановлена.

Технология была отработана годами. С мая лосось живет в специальных садках. Специалисты с удовольствием рассказывали обо всех нюансах жизни рыбы в неволе и на воле. В естественных условиях выживает только два-три процента мальков, в искусственно созданных на станции – процентов шестьдесят. Пока не пришел момент сбрасывать икру, самок нужно успеть отсадить от самцов. Взрослые особи делились не только на самок и самцов. Но и на заводских и речных. Они отличались обрезным плавником. Так на рыбзаводе метили рыбу, которую выращивали из икры, которую производили на станции. «50 на 50 дикий и заводской – где-то так встречается в среднем. Иногда где-то больше, где-то меньше. Мы считаем, что стадо Шуйского лосося уже восстановлено. Благодаря нам. Заслуга не только наша, это и Кемский, и Выгский рыбоводный заводы, они хорошо работают», - с гордостью говорил Владимир Сорокин, главный рыбовод Карельской рыбоводной станции.

То, что на рыбстанции занимаются полезным делом, понимали даже местные рыбаки, которые были поначалу враждебно настроены к рыбоводам. И все же садки приходилось охранять.

«Особенно досаждают ребята, которые на спортивных суденышках ходят, байдарочники. Полотно у нас зашито, а они лезут с ножом, режут и проезжают на байдарке. Так что приходится защищать», - говорил сторож и рыбовод Аркадий Гаврилов. Весной на станции было выловлено 150 штук лосося. Но лето было жарким, воды в реке было немного, и 25 штук погибло. Рыбоводы считали, что это не беда. Из оставшихся 125 особей они предполагали получить около 250 тысяч икринок. А это значило – почти столько же мальков весной 2002 года попадет в реки Карелии.

В начале двухтысячных петрозаводские студенты получили возможность стажироваться в университетах Европы. Наш ПетрГУ старался поддерживать связи с вузами Финляндии прежде всего. Университет Оулу – один из самых молодых в Финляндии. В 2001 году там училось 11 тысяч студентов. Съемочная группа, которая отправилась снимать о нем репортаж, с удовольствием пообщалась со студентами из Карелии, которые тогда там были на учебе. Елена Каменщикова и две ее подруги попали на 25 дней в университет Оулу в результате достаточно жесткого отбора, который проводила их кафедра ПетрГУ весной.

«Мы на нашей кафедре, отделение «финский язык и литература», писали работы, которые потом направлены были сюда, и здесь выбрали лучших из трехсот человек, которые потом попали сюда на учебу», - рассказала Елена. Приняли наших девчонок во втором по величине финском университете прекрасно. Поселили в общежитии, больше похожем на гостиницу. Дали стипендию. И так относились тут, конечно, не только к приезжим из России, но и ко всем, кто приезжал на летние курсы со всего мира.

В группе, где занимались наши девушки, было 36 человек. «Из разных стран: из Испании, Франции, Германии, Швеции. Я даже не ожидала, что финский язык изучают в стольких странах мира», - удивлялась Елена. Роднило всех, кто приехал на курсы в Оулу одно – любовь к финскому языку. И ребятам на самом деле повезло, что они попали в этот университет. Здесь было шесть факультетов, на которых преподаватели и студенты вуза вели и активную научную деятельность. Причем, по заказу государственных и частных структур страны. Университет на этом неплохо зарабатывал. «Многие специалисты считают, что без университета Оулу уровень жизни в Северной Финляндии не был бы на таком высоком уровне», - Ристо Хильянен, директор Центра Арктических технологий.

На лекциях летних курсов студенты могли получить навыки владения разговорной речью, изучить финский сленг (это особенно понравилось студенткам из Карелии). А также – поездить по Финляндии. Это тоже входило в программу обучения. «Мы очень много путешествовали, мы много ездили. Много узнали обо всей Финляндии, не только об Оулу». Пока нельзя было сказать, что сотрудничество карельских и финский ученых процветает, но главное, что появилась сама такая возможность на будущее. «Сейчас сотрудничество между нашими вузами ограничивается студенческими обменами. Но недавно подписанный договор между ПетрГУ и университетом Оулу позволяет расширить наше сотрудничество на разных уровнях», - сообщил Ристо Хильянен. Единственное, о чем можно было пожалеть – что велик был языковой барьер. Мало кто из преподавателей вузов Суоми знал русский язык. А большинство карельских ученых не владело ни финским, ни английским языками в те годы.

Таким было 29 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото ru.wikipedia.org)