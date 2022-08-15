Журналистам показали «историческую родину» Карелии и ее тайны

Немногие жители нашей республики знают, что центр исторической родины карел находится неподалеку от поселка Куркиеки. Именно там уже в девятом веке наши предки торговали мехами и обороняли свои земли от викингов. Изучением истории тех мест занимаются сотрудники тамошнего Краеведческого центра, который был открыт в самом конце 90-х годов и за два года работы успел стать лучшим музеем Карелии. Ровно 20 лет назад журналисты отправились в Куркиеки, чтобы разузнать подробности.

Именно в окрестностях поселка, по словам сотрудников Краеведческого центра, в 9-12 веках располагался крупный административный центр Древней Корелы. Эти места хранят память о наших предках эпохи неолита. О набегах викингов, о карельском средневековье. Сотрудник центра Игорь Петров провел экскурсию: «На карте хорошо видны археологические результаты раскопок. Обозначены городище, крепости, находки. Видно, что они концентрируются в районе Куркиек». Наши предки торговали мехами, отражали набеги викингов. В 2001 году в тех местах работала археологическая экспедиция, их находки пополнили коллекцию центра.

«Результат был просто фантастический, - рассказывал Игорь Петров. – Они за две недели нашли более сорока мест, где примерно пять тысяч лет назад жили люди. В том числе одна стоянка оказалась пересечена дорогой. И там в канаве, которая находится у дороги, лежала керамика 5-тысячелетней давности».

Первые упоминания о Киришском погосте (это древнее название Куркиеки) встречается в Новгородской летописи 1396 года и в карельских берестяных грамотах. В центре были выставлены их ксерокопии. Оригиналы экспонируются в музеях мира. Хранить их на исторической родине нет условий. По словам сотрудников Краеведческого центра, до его создания жители поселка практически ничего не знали о славном прошлом своей малой родины. Главной целью краеведов было исправить это. И множество уникальных экспонатов появились в центре стараниями самих жителей Куркиеки. Кое-какие из них сельчане обнаружили прямо у себя на огороде.

«Нам принесли крицу. Это результат железоделательного производства. Карелы тут в маленьких доменках варили железо. Так что нам принесли такую крицу. Несут нам шведские монетки 17 века, 18-го века петровские монеты есть. Прялку принесли», - показывал Игорь Петров.

В центре много и охотно работали с детьми. Историю Приладожья краеведы изучают с молодежью Куркиеки, Сортавалы, Лахденпохья, Санкт-Петербурга, Выборга и других городов. Дети в том числе занимались «исторической реконструкцией». Например, под руководством взрослых сделали ткацкий станок, подобный тому, которым пользовались пять тысяч лет назад. На нем можно было попытаться создать полотно.

Куркиекский краеведческий центр тогда занимал две небольшие комнаты. Его создатели мечтали о достойном помещении, где можно было бы собрать все находки, сделанные в этих местах и разбросанные по разным музеям мира. Можно сказать, что энтузиастам это удалось. Их силами музей «Кирьяж» переехал в просторное помещение.

Пристальным вниманием министров Карелии завладела проблема рыболовства в карельских водоемах. Белое море всегда кормило поморов, и не только их. Богатства его огромны. Но с конца 90-х лов там сократился. За 7 месяцев 2002 года там выловили 1300 тонн рыбы. А за год до этого на треть меньше. Если бы правительство не приняло в 2001 году программу развития рыбного промысла на Белом море, последствия были бы плачевны.

«Основа промысла – это всегда флот, - говорил на заседании правительства Борис Житний, председатель комитета РК по рыболовству. – Поэтому, доведя до ручки это дело в прошлые годы, в течение 2001–02 годов нам удалось пополнить флот на Белом море на семь единиц промысловых судов. Построено два цеха переработки морских водорослей. Ведется строительство консервного цеха в Беломорске. На Петрозаводской судоверфи возобновлено строительство промысловых судов. Надеемся, что первые из них вступят в строй в октябре. На строительство флота направлено более 11 миллионов рублей собственных средств и заемных. На предприятиях в Белом море сейчас занято более двух тысяч человек. Из них рыбаков 400 человек, кто непосредственно занимается промыслом. Мы наращиваем количество рыбаков в том числе за счет нового предприятия, которое создано в Кемском районе – нам оно дало сразу сорок рабочих мест».

Это были первые результаты выполнения программы развития. «Предварительные промежуточные итоги показывают, что увеличение есть примерно на 20% вылова всех морепродуктов. Наметилось улучшение материальной базы. То есть мы на правильном пути. С другой стороны, мы не можем ждать скороспелых, быстрых результатов. Вчера обратили внимание на проблему – а завтра в разы увеличение показателей. Конечно, на это потребуется время. Примерно через пять лет мы вправе ждать результатов, и жители Беломорья вправе ждать улучшения жизни в районе», - говорил заместитель премьер-министра РК Александр Колесов.

Таким было 15 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.