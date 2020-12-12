Историческая «рыбоводная» встреча состоялась в Петрозаводске

В Петрозаводске ровно 20 лет назад проходил Северный научно-промысловый совет. Организатором выступил Госкомитет РФ по рыболовству. Основная тема обсуждения — реализация квот биоресурсов северного бассейна, а также распределение их на год следующий. Участники встречи, а именно руководители и сотрудники комитетов по рыбному хозяйству Северо-запада России назвали эту встречу «исторической». Основной вопрос повестки дня — распределение квотируемых биоресурсов северного бассейна, то есть распределение объемов разрешенного лова рыбы в Баренцевом, Белом и Норвежском морях между субъектами Российской Федерации. Обычно такие советы проводились в Мурманске и редко в Карелии.

Хотя первый заместитель федерального министра Михаил Дементьев, отвечающего за рыболовство, не видел в этом ничего необычного: «На этот год у нас по плану проведение в Петрозаводске, и это не связано ни с какими экономическими или политическими проблемами или ситуациями». Зато точно новым было то, что на сей раз распределялись объемы, согласованные с норвежцами, на ближайшие три года, а не на год, как это было заведено раньше. Предполагаемая доля Карелии — 12,6-12,8% от квот, выделенных России.

«Никаких тут личных интересов нет абсолютно. Потому что мы не делим между предприятиями. Мы определяем долю субъектов федерации», - уточнил первый заместитель председателя Госкомрыболовства РФ. За каждым регионом должен быть закреплен определенный и неизменный в течение этих трех лет процент.

Это позволило бы заранее определить необходимое количество рыболовецких судов, финансовых средств и других ресурсов: «Чтобы мы в течение этих трех лет уже не занимались дележкой, а обсуждали более глобальные вопросы — сырьевой базы, как эксплуатировать, как правильно расстановку флота делать, меры регулирования и прочее. А то у нас до последнего времени ведь что? Две трети совета проходило в спорах и дележке, а вот принципиальные позиции стратегического значения — как-то их в более скомканном варианте рассматривали», - говорил Михаил Дементьев. От того, сколько получит Карелия во время нынешней дележки, зависело и количество налогов в республиканский бюджет, работа и зарплата рыбаков. Но в нашем крае есть одно, по оценкам специалистов, очень перспективное направление ведения рыбного хозяйства, которое также обеспечит занятость населения. Это выращивание и воспроизведение ценных пород рыб: «Это в основном сельское население. Оно не привязано к городам, там надо дать людям возможность зарабатывать нормально, и через это решать социальные задачи. И второе — дополнительные поступления продукта на стол». По прогнозам, на европейской территории страны можно выращивать до одного миллиона тонн вкусной и питательной рыбопродукции. Конечно, покупка в магазине даже свежевзрощенной форели не заменит только что выловленной в море трески. Но вероятность появления на нашем столе свежей рыбы может увеличиться в несколько раз.

Карельские озера манят отдыхающих, туристов, рыбаков. Но вода ежегодно берет страшную дань. В 2000 году на воде погибли 11 и пострадали 14 человек. Республиканская служба спасения на водах несмотря на все усилия изменить ситуацию была не в состоянии. Служба спасения на воде располагалась на старом дебаркадере. Именно тут спасатели проводили тренировки, приводили в порядок оборудование, чтобы в любую минуту быть готовыми помочь людям. Но чаще, к сожалению, приходилось доставать со дна тех, кому уже не поможешь. А иногда не удавалось достать и тел. «Более пяти дней продолжались поиски вышедших в озеро трех рыбаков, двое из них гости из Санкт-Петербурга. Трижды поднимался вертолет, выходило спасательное судно, были задействованы петрозаводский и кондопожский спасательные отряды, но поиски были безрезультатными. Так они в районе Шелтозеро и пропали», - рассказал Олег Широкин, заместитель начальника республиканской службы спасения на водах.

Особенно опасно время начала зимы. На тонком льду гибнут даже опытные рыбаки. Спасатели могли действовать только по факту трагедии. «Мы в этот период ставим предупредительные знаки на водоемах. В черте города, населенных пунктов. По снаряжению мы готовы. Единственное спасательное средство, которое может быть использовано на льду, это аэросани. Они в технически исправном состоянии. Осталась заправка — и вопрос решен». Тогда у нас 48 человек работало в республиканской службе спасения на водах. Все они люди опытные, прошли подледную подготовку. Ожидалось, что вскоре озеро закроется льдом. Выйдут на него рыбаки, побегут играть дети. И какую страшную дань заберет вода на этот год — никто предсказать не мог. Но никакая служба спасения не поможет, если люди сами не будут внимательнее и аккуратнее на льду.

В Карелии в среднем за сутки угоняли два автомобиля. Причем, чаще угонщики не брали что попало, а действовали по просьбам заказчиков. В ноябре в Петрозаводке была задержана группа молодых людей, которые долго промышляли угонами. Но следы их деятельности петрозаводские сыщики находили даже после их поимки.

Например, вот тут сотрудники милиции и МЧС собрались на Ключевой на затопленном карьере, чтобы вытащить со дна искалеченную «шестерку». Ее столкнули туда злодеи. Она была угнана в ночь с 25 на 26 октября с улицы Коммунистов, и потом стояла у воров в гараже. Но видимо, продать они ее не смогли, и когда через несколько дней в результате разбойного нападения у них оказалась в руках «Нива», то ненужную им «жучку» просто утопили. Так бы и гнила она под водой, если бы не потребовалась следствию в качестве неопровержимого доказательства преступной деятельности угонщиков. Конечно, восстановлению автомобиль уже не подлежал, что огорчило хозяина «Жигулей». Пришлось ему взыскивать ущерб с преступников по-другому.

Таким было 12 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото scientificrussia.ru)