«Элитной» нарекли школу Петрозаводска после капитального ремонта

Наконец-то ровно 20 лет назад состоялось торжественное открытие Национальной школы имени Элиаса Леннрота, на которое пригласили делегацию мэров Союза городов России (так удачно совпало, что в эти дни мэры как раз приехали знакомиться с Петрозаводском). На реконструкцию школы было потрачено порядка 17 миллионов рублей, и шла она непросто. Из-за того, что подрядчик не успел в срок закончить работы, даже пришлось «расселять» на время учеников, чтобы они сумели в 2001 году пойти Первого сентября на учебу. Конечной целью всего проекта было – реализовать конституционное право всех карелов, финнов и вепсов на изучение родных языков и культуры.

Летом в новых коридорах было светло и тихо, пахло краской и новизной. Наверное, в такой школе должны учиться одни отличники, у которых каждый день похож на праздник. Нечто похожее планировали увидеть здесь в будущем руководители Петрозаводска и республики. Потратив немалые бюджетные средства, они хотели получить и отдачу.

«Здесь, я думаю, будет создаваться центр толерантного воспитания, гражданского самосознания. Именно в вашей школе найдут приют те народы, которые живут сегодня небольшими диаспорами, из других стран приехали в нашу республику», - сказала на открытии Галина Разбивная, которая в те годы была министром образования Карелии.

Эту Национальную школу строили на базе бывшей 18-й полтора года. Министр образования считала, что было принято правильное решение в начале прошлого учебного года – все же не торопиться со сдачей объекта и доделать все согласно генеральному проекту. Благодаря выигранному времени и мастерству замененных строителей, спустя год все предстало в новом блеске. При проведении ремонта было изменено функциональное назначение ряда помещений, прошли реконструкции инженерные системы, электроснабжение, вентиляция, отопление, водопровод, канализация. Не говоря уже о наружных работах – таких стен, потолков и мебели, пожалуй, в других школах в те годы было не найти. А ремонты требовались и другим школам. И там рассчитывать приходилось на помощь родителей.

«Те родители, которые могут внести какой-то рубль в ремонт школы, они должны точно знать, на что пошел этот рубль, - сказала Галина Разбивная. – А те родители, которые не могут внести этот рубль, не волнуйтесь и не вносите. Но примите участие в развитии школы по-другому: своей профессией, своим участием, своим примером для детей».

Национальная превратилась в элитную школу, и чиновникам было приятно об этом не забывать. Не только помещения, но и весь дух школы, новый образовательный комплекс услуг, предоставляемых школой, все это соответствовало высокому статусу.

Если в одном месте успевали навести порядок, то в других по-прежнему все разваливалось. Все-таки следить сразу за всеми уголками и объектами города было трудно. Речь дальше пойдет о мини-рынках! Городская администрация собиралась уделить серьезное внимание организации торговли в Петрозаводске. И начать проверки решено было с мини-рынков города. А точнее – с рынка «Ювенал», который находился на Кукковке в районе магазина «Ритм». Журналисты отправились на рынок, чтобы узнать у покупателей, что они думают об этом месте.

«Ювенал» существовал на Кукковке к тому моменту уже десять лет. За это время его хозяева, которые владели участком земли вокруг универсама «Ритм» и сдавали ее по кусочкам владельцам ларьков, ничего не сделали для элементарного благоустройства территории. «Грязь, неудобства, да и цены здесь тоже высокие. Выше, чем на других рынках», - признавались посетители.

На мини-рынки ходили в основном небогатые покупатели. Но даже самому бедному гражданину хотелось, чтобы торговцы относились к нему с уважением. Кажется, на «Ювенале» о таких вещах даже не задумывались.

«Ой, это самый «последний» рынок, самый маленький и неудобный», - так выразилась о нем молодая посетительница. Теснота, скученность, грязь, вонь. Все это не могло нравиться покупателям. «Там один запах чего стоит! – возмущалась женщина. – Особенно, когда к мясным рядам подходишь. Один запах! И уже не хочется дальше идти».

На «Ювенале» ожидали прибытия комиссии из мэрии. Покупатели надеялись, что после этого в торговле что-нибудь изменится к лучшему. Торговцы не ожидали для себя от этого визита ничего хорошего. Ведь в мэрии давно созрело решение – переводить мини-рынки в комфортные здания, под крышу. А для этого эти здания нужно было построить, то есть владельцев вынуждали раскошелиться. Впрочем, несмотря на то, что бизнес сопротивлялся и выступал против строительства крытых рынков, уже в то время на Кукковке активно строился «Добрыня». Те предприниматели, кто поумней, понимали, что лихие 90-е кончились, и волей-неволей предстоит переходить на рельсы цивилизованной торговли.

Таким было 13 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.