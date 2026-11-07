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7 ноября 2026
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Россия

Ракетный удар нанесен по столице российского региона

Противник атаковал ракетами гражданские объекты в Орле
Укрытие от налетов
Фото "Петрозаводск говорит"

Орел подвергся ракетному удару в ночь на 7 ноября. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По словам чиновника, противник атаковал ракетами гражданские объекты города. В результате атаки оказались повреждены производственные помещение на предприятии в Советском районе областного центра.

На месте работают сотрудники экстренных служб, идет ликвидация последствий ЧП. Данных о пострадавших не поступало.

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