Ракетный удар нанесен по столице российского региона

Противник атаковал ракетами гражданские объекты в Орле

Фото "Петрозаводск говорит"

Орел подвергся ракетному удару в ночь на 7 ноября. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По словам чиновника, противник атаковал ракетами гражданские объекты города. В результате атаки оказались повреждены производственные помещение на предприятии в Советском районе областного центра.

На месте работают сотрудники экстренных служб, идет ликвидация последствий ЧП. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о том, что житель Карелии Александр Амосов погиб в зоне специальной военной операции.