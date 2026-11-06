Сборщики дикоросов в Карелии остались без привычного пункта приема

В Пряже не работает крупное заготовительное предприятие

Фото: Алина Гапеева

Жители Пряжинского района обеспокоены судьбой крупного заготовительного предприятия «Фрешберри», расположенного в поселке Пряжа. В нынешнем сезоне компания, известная своей деятельностью по заготовке и переработке дикоросов, не открыла свои двери для местного населения, что вызвало волну вопросов и опасений.

«В этом году «Фрешберри» ягоды не принимало. Пришлось сдавать чернику, бруснику и клюкву в единственную оставшуюся приемную точку в Пряже. Она находится в частном доме и принадлежит крупному переработчику. Места там явно не хватало, ягоды принимали прямо в гараже, и у приемщиков часто не было нужной тары», - делится своими переживаниями сборщик ягод из Пряжи.

Тем временем яркая зеленая вывеска «Фрешберри» на фасаде внушительного здания, расположенного на выезде из Пряжи по автодороге А-121 «Сортавала», продолжает привлекать внимание. За высоким забором находится один из крупнейших в стране запасников дикоросов. ООО «Фрешберри», зарегистрированное 31 мая 2019 года, специализируется на заготовке, очистке и переработке дикорастущих ягод, грибов, лекарственных трав и березового сока. Компания имеет обширную заготовительную сеть в нескольких регионах России, включая Республику Карелия, а также Мурманскую, Новгородскую, Псковскую, Ленинградскую, Кировскую, Архангельскую и Вологодскую области и Республику Коми.

Несмотря на масштабы деятельности предприятия, среди жителей Пряжинского района активно распространяются слухи о возможном его закрытии. Ситуацию подогревают объявления о продаже оборудования на популярной торговой площадке, которое, по всей видимости, принадлежит этому предприятию.

Представители «Фрешберри» пока хранят молчание, поэтому остается неясным, продолжает ли компания свою работу и будет ли принимать дикоросы в этом сезоне.

По информации из открытых источников, в отношении ООО «Фрешберри» ведется семь арбитражных разбирательств. Важно отметить, что во всех этих случаях компания выступала инициатором судебных исков, а не стороной, против которой они были поданы. Несмотря на значимость «Фрешберри» для местной экономики, оно относится к категории малых предприятий.

Информация о закрытии заготовительного предприятия в Пряже вызывает серьезную тревогу у местного населения, которое привыкло к работе с «Фрешберри» и видит в нем важный источник дохода.