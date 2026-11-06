Кроссворды не спасут от потери памяти, нужны сложные движения

Врач назвала эффективный способ борьбы с деменцией

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В вопросе сохранения памяти важен комплексный подход, упор только на разгадывание кроссвордов и заучивание стихотворений не так эффективны, как многие россияне привыкли считать. Что на самом деле укрепляет мозг, рассказала профессор, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачёва.

В беседе с RuNews24.ru она отметила, что самым действенным способом сохранить память является сложное движение. Например, танцы. В этом виде физической активности одновременно работают тело, память, координация и происходит общение.

Для профилактики деменции Ткачёва рекомендовала сочетать физические нагрузки, будь то прогулки на свежем воздухе или гимнастику, с интеллектуальными упражнениями.

Третьей составляющей в борьбе с деменцией является питание. В рационе должны преобладать овощи, быть меньше жирного мяса и разумное количество калорий.