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8 ноября 2026
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Общество

В мэрии Петрозаводска состоится день приема граждан

Жителям Петрозаводска предложили задать вопросы руководителю города
Фасад здания администрации Петрозаводска
Фото: «Петрозаводск говорит»

В паблике администрации Петрозаводска анонсировали дату проведения дня приема граждан. Мероприятие запланировано на 11 ноября. 

На вопросы горожан ответят глава карельской столицы, а также руководители комитетов и управлений, специалисты профильных комитетов.

Мероприятие продлится 11 часов – с 8:00 до 19:00.

Ранее мы писали о том, что прокурор Карелии Дмитрий Харченков совместно с региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей Еленой Гнётовой проведет личный прием граждан по вопросам соблюдения прав представителей бизнес-сообщества. 
 

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Держателям карты ЕКП «Карельская» доступен кешбэк

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