В мэрии Петрозаводска состоится день приема граждан

Жителям Петрозаводска предложили задать вопросы руководителю города

Фото: «Петрозаводск говорит»

В паблике администрации Петрозаводска анонсировали дату проведения дня приема граждан. Мероприятие запланировано на 11 ноября.

На вопросы горожан ответят глава карельской столицы, а также руководители комитетов и управлений, специалисты профильных комитетов.

Мероприятие продлится 11 часов – с 8:00 до 19:00.

Ранее мы писали о том, что прокурор Карелии Дмитрий Харченков совместно с региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей Еленой Гнётовой проведет личный прием граждан по вопросам соблюдения прав представителей бизнес-сообщества.

