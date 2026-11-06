Туриста смыло в море при попытке сделать селфи в Териберке

Молодой москвич пропал после инцидента в Мурманской области

Фото "Петрозаводск говорит"

В селе Териберка в Мурманской области большая волна накрыла туристов во время попытки сделать селфи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

По данным спасателей, волна сбила с ног 37-летнего мужчину из Москвы и 32-летнюю женщину из Ростовской области. Девушку затем выбросило обратно на берег, а молодой человек пропал в воде. Мужчину ищут спасатели. У его спутницы многочисленные повреждения, переломы, диагностировано переохлаждение.

Ранее сообщалось о том, что 45-летний российский турист умер после похода в хаммам в отеле в Турции.