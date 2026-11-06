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6 ноября 2026
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Общество

«Откровенный разговор»: почему жить так дорого и будет ли война с НАТО

В студии «Ники плюс» налоговый консультант и юрист Юрий Романченко
Юрий Романченко в студии
фото: Петрозаводск говорит

В России всё дорожает - продукты, товары, коммунальные платежи. Жить стало очень дорого. Многие не верят в цифры официальной статистики и говорят, что инфляция гораздо выше. Мы поговорили об этом с налоговым консультантом, юристом Юрием Романченко.

Специалист рассказал, почему растут цены, что такое шоковая налоговая нагрузка. Военные расходы увеличиваются с каждым годом, на 2027 год рост составил 30 процентов. Поэтому, по словам эксперта, рост цен невозможно остановить.

Но даже в таких условиях можно накопить средства на какие-то экстренные расходы, которые есть в каждой семье. Стоит ли оформлять кредитную карту или вкладываться в крипто валюту, узнаете, если посмотрите новый выпуск «Откровенного разговора».

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