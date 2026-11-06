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6 ноября 2026
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Автоклуб 10 RUS

Лихачей передумали наказывать за опасное вождение

Дорожное хамство останется без специальных штрафов. Депутаты рекомендовали отклонить проект, прошедший первое чтение
дождь улица
фото «Петрозаводск говорит»

От инициативы наказывать водителей за опасное вождение решили отказаться из-за неактуальности. Профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект о штрафах до пяти тысяч рублей и лишение водительских прав за агрессивное вождение. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Инициатива была внесена еще в 2024 году, тогда ее поддержали в правительстве. Госдума приняла поправки в первом чтении. Но депутаты не смогли договориться о критериях, позволяющих отличить хамство на дороге от обычных действий водителя.

Предлагалось наказывать за резкие перестроения в плотном потоке, внезапное торможение перед другими автомобилями и другие действия, создающие угрозу безопасности. Штрафовать предлагали нарушителей на 3-5 тысяч рублей. Понятие опасное вождение возникло в 2016 году в ПДД, отдельной ответственности нет из-за проблемы правовой неопределенности.

С 2025 года полицейские применяют статью 267.1 УК РФ о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта. Санкция предусматривает как штраф, так и лишение свободы.

Госдума рассмотрит вопрос на пленарном заседании 12 ноября.

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