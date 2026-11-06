Лихачей передумали наказывать за опасное вождение

Дорожное хамство останется без специальных штрафов. Депутаты рекомендовали отклонить проект, прошедший первое чтение

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От инициативы наказывать водителей за опасное вождение решили отказаться из-за неактуальности. Профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект о штрафах до пяти тысяч рублей и лишение водительских прав за агрессивное вождение. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Инициатива была внесена еще в 2024 году, тогда ее поддержали в правительстве. Госдума приняла поправки в первом чтении. Но депутаты не смогли договориться о критериях, позволяющих отличить хамство на дороге от обычных действий водителя.

Предлагалось наказывать за резкие перестроения в плотном потоке, внезапное торможение перед другими автомобилями и другие действия, создающие угрозу безопасности. Штрафовать предлагали нарушителей на 3-5 тысяч рублей. Понятие опасное вождение возникло в 2016 году в ПДД, отдельной ответственности нет из-за проблемы правовой неопределенности.

С 2025 года полицейские применяют статью 267.1 УК РФ о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта. Санкция предусматривает как штраф, так и лишение свободы.

Госдума рассмотрит вопрос на пленарном заседании 12 ноября.