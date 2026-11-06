Российский певец почти 600 раз нарушил ПДД

На Niletto «висят» более 800 тысяч рублей штрафа за нарушение ПДД

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За неоднократное превышение скорости, неоплату парковки и некорректную тонировку певец Niletto накопил 592 штрафа на сумму 811 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 35-летний артист нарушал правила на двух автомобилях – Ford F-150 и раритетном японском спорткаре Nissan Skyline 1992 года выпуска.

На пикапе артист иногда превышал скорость на 80 км/ч, говорится в сообщении. Только за последние два года на этом автомобиле он певец нарушил правила 528 раз, остальные 64 – числят за «японцем».