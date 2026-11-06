Единый стандарт школьного питания появится в городе России

В Петербурге введут единый стандарт школьных блюд

Фото: «Петрозаводск говорит»

В Санкт-Петербурге введут единую методику формирования рационов и ассортимента продуктов школьного питания. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Методика должна быть разработана в течение месяца. После ее утверждения государственные школы будут обязаны составлять меню в соответствии с единым стандартом.

Уточняется, что питание детей участников специальной военной операции будет организовано по тем же стандартам, что и для остальных школьников.

Ранее школы сами организовывали питание. При этом предприятия, у которых делали заказы, часто срывали сроки поставок и использовали некачественные продукты.

Ранее мы сообщали, что в карельских школах делят детей из многодетных семей на малоимущих и обеспеченных, и кормят бесплатными обедами только бедных.