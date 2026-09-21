Школьное питание в Карелии: накормим, но не всех

В карельских школах делят детей из многодетных семей на малоимущих и обеспеченных. Кормят бесплатными обедами только бедных

Фото сгенерировано Алисой AI

Текст, фото Марина Бедорфас

Начало учебного года – это всегда обострение самых разных чувств, в том числе и социальной справедливости, о которой так много говорят. Лично я – многодетная мама из Карелии, так её, эту социальную адресную помощь, справедливость, не встретила на своем жизненном пути, как и мои дети.



Цены выросли. На все и опять. Обед в школе стоит 190 рублей. Завтрак – 160 рублей. Среднему сыну, который учится в 7 классе, я перевожу на питание в школе 1200 рублей на шесть учебных дней. Это без булочек и дополнительных сладостей и соков. Первокласснице Варваре – 950 рублей. Это неделя. В месяце их 4. Не надо быть великим математиком, чтобы посчитать, сколько средств уходит на питание в школе на двух учеников: минимум 8600. Это с учетом того, что завтраки для начальной школы бесплатные для всех детей.



При этом есть категории семей, чьи дети питаются абсолютно бесплатно. Среди них многодетные, но не все! А только те, кто признан малоимущим.

Вот и получается такая социальная справедливость: малоимущих и кормят бесплатно, и пособия выплачивают. А те, кто не признан таковыми со своими доходами, автомобилями и квадратными метрами (как будто нам их государство подарило), не получают ничего: ни питания в школе, ни пособий. Вот такие мы и многодетные. Одно название и статус. Только прав никаких и поддержки тоже.



Да, в нищей республике нет средств, чтобы помогать всем многодетным семьям, не считая их доходы, но вы хотя бы в школе не делите детей и накормите всех. Это самое элементарное, что может дать государство для своих юных граждан!



Мы уже не говорим о путевках в лагерь на море, о каких-то подарках или бесплатных секциях и кружках. Это давно забыто. Хотя на 1 сентября первоклассникам вручили подарки – канцелярские принадлежности от правительства республики. Это приятно.

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Обращений было лично от меня много, в том числе и действующим депутатам. Но никого это «расслоение» семей с детьми не волнует и не трогает. Некогда нашим чиновникам думать о том, что все дети, неважно из какой семьи, хотят есть. Они занимаются выборами, обеспечивают себя работой на несколько лет вперед. Кстати, хорошо оплачиваемой.

В этом году мы узнали о новой мере поддержки – ежегодная семейная выплата для работающих родителей – граждан России. Так вот и эту выплату, несмотря на то, что мы с супругом оба официально работаем, получить не имеем права: у нас два автомобиля и лишние квадратные метры. Все посчитано за нас. И совершенно случайно я узнала, что еще есть выплата в размере 1000 рублей для многодетных семей на школьные принадлежности ученикам начальной школы. Вот это мы можем получить. Здесь не учитывают доходы. К слову, четыре года средний сын учился в начальной школе, мы уже были многодетными, но не знали об этой выплате. При этом я работаю в сфере информации. Это вопрос информирования о мерах поддержки семей в целом в нашей республике.

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Когда я стала изучать вопрос школьного питания, то получила огромное количество комментариев из разных семей. Один меня «добил». Многодетной семье назначили неполное пособие, а на двоих младших детей 50 процентов положенного самым бедным. Значит, они "наполовину малоимущие". Представляете, у нас и такие есть. За эту семью тоже все посчитали. Отец остался без работы, несколько месяцев не получал заработную плату. Так вот им на питание в школе первокласснику выделяют не все 190 рублей, как "полноценным" малоимущим, а только 125 рублей, поэтому матери нужно 65 рублей доплатить. Такая социальная математика. При этом родительница сообщила, что пол-пособия им назначили до февраля, дальше они его получать не смогут, так как само пособие тоже идет в доход за этот период. Невероятно, как такое, вообще, можно было придумать, внедрить и работать по такой ущербной схеме?! Но кто-то ведь над этим очень серьезно трудился.

«Обед в школе стоит 190 рублей, нам надо доплатить 65 рублей каждый день. Конечно, сумма маленькая, но сам факт, даже имея пособие, ты доплачиваешь за еду. Как они там это считают, и откуда такие суммы у них по стоимости обедов школьных – вопрос открыт»,

– рассказала Ксения.

«Если бы базу (тот же обед, пособия) давали всем без этих дурацких проверок, у родителей была бы почва под ногами. Когда базовые потребности закрыты, появляется стимул и силы развивать детей дальше. У меня тоже нет пособий, потому что в доход включили зарплату мужа и его алименты на старшую дочь – на секундочку моим детям он не отец, и как бы содержать их не обязан. Полный абсурд. Делить детей на достойных и нет – тупик. Обед в школе – это норма, а не привилегия»,

– уверена Екатерина.



Елена:

«А я в недоумении от компенсации оплаты за садик. Двое старших детей старше 18 лет и уже не являются детьми, Маша 5 лет является в этом случае первым ребенком, то есть компенсация не 70%, как на третьего, а 20, как на первого. Вот такие мы многодетные... и во многих ситуациях у нас происходит абсурд».

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Алла:

«Мой сын говорит, что ему 200 руб. в день в школе покушать в этом году уже не хватает. У нас ни пособий, ни питания... богатые!».

«Я постоянно, когда слышу цены в школьных столовых, думаю, не иначе карбонарой и гребешками питаются. А нет, все те же чудовищные блюда, бедные пользой и вкусом. Мой обед на работе дешевле выходит. Ужасно»,

– возмутилась Марго.



Наташа:

«Мы тоже немножко в шоке. 7 тысяч на питание одного ребёнка в месяц… А как ему не есть в 5 классе при нагрузке в 7 уроков? И да, мы тоже не малоимущие, потому что работаем. Вот нам ничего и не положено – работаем же. Продолжаем работать, ходить на выборы и снова работать. А после этих обедов Макс приходит и спрашивает: «Есть, что поесть?»».

«Марина, вы подняли целый пласт вопросов, который касается почти каждого в нашей республике. Первый – качество питания в школьных столовых и цены. А давайте вспомним нашумевшее дело с депутатами ЗС РК и компанией «Диет-групп», которая снабжала продуктами Республиканскую больницу. Может пришла пора проверить питание в школах? Откуда цена 190 рублей за обед в школьной столовой – когда за аренду платить не надо, ндс платить не надо, прибыли в столовой нет. Бизнес-ланчи в кафе чуть дороже стоят (а там аренда помещения, налоги, прибыль учредителя). И ещё вопрос: есть ли дотации школам на питание детей? Если посмотреть на бюджет республики, возможно, надо сократить расходы на чиновников и отправить эти деньги школам на питание? Второй вопрос – социальная поддержка от государства. Цены за 4 года с 2022 года выросли в 4 раза! Зарплаты не выросли. Народ беднеет. И если мы говорим о том, что надо поддерживать деторождение, помогите семьям с детьми ВСЕМ!Третий вопрос – про малоимущих. Я понимаю, что люди выживают. Но в этой сфере много обмана – люди скрывают доходы, чтобы получить этот статус и пособия. Сегодня есть у человека доход, а завтра нет. Стабильности нет. А получить статус нужно время. Интересно, что должно измениться в головах тех, кто идёт во власть, чтобы они наконец взяли курс на заботу о людях?!»,

– говорит Наталья.

И это только вопрос школьного питания. А сюда можно перечислить очередь за земельными участками, пособия, налоги и очень многое из того, что многодетные семьи Карелии вообще не видят. К слову, в Крыму всех детей из многодетных семей кормят бесплатно. Не требуют справки, что они малоимущие. А у нас пока, как гласит народная поговорка, социальная справедливость – как Бог: все о ней говорят, но ее никто еще не видел.