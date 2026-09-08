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8 сентября 2026 в 22:48
Общество

Деньги на тумбочку. Как одноклассник осваивал бюджетную субсидию

Свидетель по уголовному делу оправдывал свои действия «лихими девяностыми»
Санаторий Марциальные воды
Фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

7 сентября в Петрозаводском городском суде был допрошен Максим Свидский, еще один свидетель по громкому уголовному делу, возбужденном против мэра Петрозаводска Владимира Любарского, которому вменяют взятки в сумме более 33 миллионов рублей. При допросе Максима Свидского главная задача слушателей заключалась в том, чтобы скрыть улыбки. Слишком непосредственно выступал свидетель, рассказывая о своих контактах с подсудимым и руководством санатория «Марциальные воды». Хотя смешного, конечно, мало. Ведь речь шла о бюджетных средствах, выделенных на реконструкцию санатория. 

В преддверии допроса прокурор Сергей Скворцов сообщил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Свидского, прекращено, так сказать, в связи с его деятельным раскаянием. 

Максим Свидский знает Любарского с детства. Он учился вместе с подсудимым с 1 по 10 класс. После окончания школы судьба свела его с Владимиром Любарским в неожиданном месте – в СИЗО: 

«В СИЗО попал, а он там работал… Вот встретились в СИЗО».

Следующая встреча произошла уже после возвращения Владимира Любарского из Москвы. Свидский сдавал коттедж в центре Петрозаводска, а Любарский просто позвонил по объявлению, не подозревая, что встретится с одноклассником. Трехэтажный коттедж Любарский арендовал вплоть до своего задержания за 30-35 тысяч рублей в месяц. 

Владимир Любарский

С просьбой трудоустроить на должность директора санатория «Марциальные воды» Зоряну Левину к Свидскому обратился его приятель Илья Филиппенков. С Любарским Свидский встретился в коттедже и замолвил словечко за Левину. После этого она возглавила санаторий. Адвокат подсудимого Александр Кукушкин уточнил, был ли свидетель в прошлом как-то связан с санаторием. 

- По-моему, раза два я поставлял туда яйцо, - сказал Свидский.

- Одно? – поинтересовался адвокат.

- Нет, яйца куриные.

После того, как Левина возглавила «Марциальные воды», Любарский сообщил Свидскому, что санаторий получил субсидию на реконструкцию в размере 60 миллионов рублей. Судя по словам свидетеля, он сразу догадался, что их нужно «осваивать». При этом Любарский никаких указаний на этот счет не давал. 

Санаторий Марциальные воды

Сумму предполагаемого «отката» в 3,1 миллиона рублей, утверждает Свидский, он определил самостоятельно: 

«Я сам определил. Сам решил… Я примерно сказал Левиной, то есть не прямо сумму, а процентов десять, может меньше, как получится. Я же не могу командовать».

Судья Александр Мерков попытался выяснить, почему именно Свидскому, который не имеет отношения ни к санаторию, ни к правительству, сообщили о выделении субсидии? 

«Ну, по логике, сообщили, я так думаю… Правильно сообщили… Радостное событие… Санаторию лучше же будет. Санаторий и так на ладан дышал, а тут деньги выделили», 

- заметил свидетель, согласившись, что формально отношения к санаторию он не имел. 

Судья Мерков и прокуроры

Мерков удивился, на каком основании свидетель вдруг решил поучаствовать в «освоении» бюджетных средств и даже сообщил Левиной, что она должна из этих денег отдать определенную сумму? 

«В 90-х так все жили, - привел свой аргумент свидетель. – Я вам как на духу говорю. Ну надо освоить, ну что же делать?»

Левина, как утверждает свидетель, была не в курсе, кому конкретно предназначалась «благодарность». Свидский только показал пальцем вверх, намекая на высокопоставленных чиновников. Левина привлекла к работам «нужную» фирму. Удалось даже заключить дополнительное соглашение и выплатить аванс. Правда, проект получился неудачным и пройти госэкспертизу не удалось. Но 3,1 миллиона рублей были переданы Максиму Свидскому. Из них он 2 миллиона рублей оставил себе, а 1,1 миллиона рублей отнес в коттедж. По оценке свидетеля, это было справедливо. 

«Деньги получил, отнес в коттедж, положил на тумбочку какую-то часть - миллион сто и написал, мол, посмотри там в тумбочке», 

- сказал Свидский. 

Петрозаводский городской суд

У свидетеля поинтересовались, не возникло ли мысли у него или у Любарского вернуть деньги, так как проект не удалось довести до конца. По словам Свидского, тревожить Любарского по такому поводу было бы, как он выразился, «неприлично».

- За что вы потребовали с Левиной, чтобы она передала вам деньги? – уточнил Скворцов. 

- Потому что получил санаторий деньги, так отдайте часть, - сказал свидетель.

- Почему? 

- Я так считаю. Она же тоже понимает, она же не сказала нет, не дам, - заметил Свидский. 

Адвокат Кукушкин

Кукушкин поинтересовался, почему ему передали не 10 процентов от суммы контракта, а всего 3,1 миллиона рублей.

- Потому что так вот принесли, - ответил свидетель. 

Ничего более вразумительного выяснить у него не удалось. Следующее судебное заседание намечено на 14 сентября. 

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Автор
Антонина Кябелева

В прошлом веке защитила кандидатскую диссертацию по философии. Правда, не может философски смотреть на вранье, продажность и  «распил» денежных средств. Эмоциональна, слишком часто говорит то, что думает. Очень любит путешествовать, особенно за границу. После поездок добреет и не столь остро реагирует на язвы общества. Но очень недолго. Мечтает уйти с головой в туризм и обрести душевное равновесие. Телефон: 88142531313

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В прошлом веке защитила кандидатскую диссертацию по философии. Правда, не может философски смотреть на вранье, продажность и  «распил» денежных средств. Эмоциональна, слишком часто говорит то, что думает. Очень любит путешествовать, особенно за границу. После поездок добреет и не столь остро реагирует на язвы общества. Но очень недолго. Мечтает уйти с головой в туризм и обрести душевное равновесие. Телефон: 88142531313

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