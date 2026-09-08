Деньги на тумбочку. Как одноклассник осваивал бюджетную субсидию

Свидетель по уголовному делу оправдывал свои действия «лихими девяностыми»

Фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

7 сентября в Петрозаводском городском суде был допрошен Максим Свидский, еще один свидетель по громкому уголовному делу, возбужденном против мэра Петрозаводска Владимира Любарского , которому вменяют взятки в сумме более 33 миллионов рублей. При допросе Максима Свидского главная задача слушателей заключалась в том, чтобы скрыть улыбки. Слишком непосредственно выступал свидетель, рассказывая о своих контактах с подсудимым и руководством санатория «Марциальные воды». Хотя смешного, конечно, мало. Ведь речь шла о бюджетных средствах, выделенных на реконструкцию санатория.

В преддверии допроса прокурор Сергей Скворцов сообщил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Свидского, прекращено, так сказать, в связи с его деятельным раскаянием.

Максим Свидский знает Любарского с детства. Он учился вместе с подсудимым с 1 по 10 класс. После окончания школы судьба свела его с Владимиром Любарским в неожиданном месте – в СИЗО:

«В СИЗО попал, а он там работал… Вот встретились в СИЗО».

Следующая встреча произошла уже после возвращения Владимира Любарского из Москвы. Свидский сдавал коттедж в центре Петрозаводска, а Любарский просто позвонил по объявлению, не подозревая, что встретится с одноклассником. Трехэтажный коттедж Любарский арендовал вплоть до своего задержания за 30-35 тысяч рублей в месяц.

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С просьбой трудоустроить на должность директора санатория «Марциальные воды» Зоряну Левину к Свидскому обратился его приятель Илья Филиппенков. С Любарским Свидский встретился в коттедже и замолвил словечко за Левину. После этого она возглавила санаторий. Адвокат подсудимого Александр Кукушкин уточнил, был ли свидетель в прошлом как-то связан с санаторием.

- По-моему, раза два я поставлял туда яйцо, - сказал Свидский.

- Одно? – поинтересовался адвокат.

- Нет, яйца куриные.

После того, как Левина возглавила «Марциальные воды», Любарский сообщил Свидскому, что санаторий получил субсидию на реконструкцию в размере 60 миллионов рублей. Судя по словам свидетеля, он сразу догадался, что их нужно «осваивать». При этом Любарский никаких указаний на этот счет не давал.

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Сумму предполагаемого «отката» в 3,1 миллиона рублей, утверждает Свидский, он определил самостоятельно:

«Я сам определил. Сам решил… Я примерно сказал Левиной, то есть не прямо сумму, а процентов десять, может меньше, как получится. Я же не могу командовать».

Судья Александр Мерков попытался выяснить, почему именно Свидскому, который не имеет отношения ни к санаторию, ни к правительству, сообщили о выделении субсидии?

«Ну, по логике, сообщили, я так думаю… Правильно сообщили… Радостное событие… Санаторию лучше же будет. Санаторий и так на ладан дышал, а тут деньги выделили»,

- заметил свидетель, согласившись, что формально отношения к санаторию он не имел.

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Мерков удивился, на каком основании свидетель вдруг решил поучаствовать в «освоении» бюджетных средств и даже сообщил Левиной, что она должна из этих денег отдать определенную сумму?

«В 90-х так все жили, - привел свой аргумент свидетель. – Я вам как на духу говорю. Ну надо освоить, ну что же делать?»

Левина, как утверждает свидетель, была не в курсе, кому конкретно предназначалась «благодарность». Свидский только показал пальцем вверх, намекая на высокопоставленных чиновников. Левина привлекла к работам «нужную» фирму. Удалось даже заключить дополнительное соглашение и выплатить аванс. Правда, проект получился неудачным и пройти госэкспертизу не удалось. Но 3,1 миллиона рублей были переданы Максиму Свидскому. Из них он 2 миллиона рублей оставил себе, а 1,1 миллиона рублей отнес в коттедж. По оценке свидетеля, это было справедливо.

«Деньги получил, отнес в коттедж, положил на тумбочку какую-то часть - миллион сто и написал, мол, посмотри там в тумбочке»,

- сказал Свидский.

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У свидетеля поинтересовались, не возникло ли мысли у него или у Любарского вернуть деньги, так как проект не удалось довести до конца. По словам Свидского, тревожить Любарского по такому поводу было бы, как он выразился, «неприлично».

- За что вы потребовали с Левиной, чтобы она передала вам деньги? – уточнил Скворцов.

- Потому что получил санаторий деньги, так отдайте часть, - сказал свидетель.

- Почему?

- Я так считаю. Она же тоже понимает, она же не сказала нет, не дам, - заметил Свидский.

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Кукушкин поинтересовался, почему ему передали не 10 процентов от суммы контракта, а всего 3,1 миллиона рублей.

- Потому что так вот принесли, - ответил свидетель.

Ничего более вразумительного выяснить у него не удалось. Следующее судебное заседание намечено на 14 сентября.