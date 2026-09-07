Кризисный центр «Мама-дом» в Карелии сам оказался в кризисе

На уникальное благотворительное учреждение, где спасают женщин, пострадавших от насилия, Минфин Карелии подал в суд

фото: Петрозаводск говорит

В программе «Гость в студии» мы встретились с руководителем благотворительного фонда и кризисного центра «Мама-дом» Людмилой Драгуновой. В этом году Фонд мог отметить 10-летие. Но все эти годы, помогая женщинам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Людмила спасает и сам центр. Несколько лет социальное учреждение находится в судебных разбирательствах.

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Сейчас Людмила Драгунова обратилась с жалобой в суд Петербурга, чтобы обжаловать решение республиканского суда. По данному решению «Мама-дом» должен вернуть в бюджет 3,5 млн рублей. Это те самые субсидии, которые НКО получало от государства как поставщик социальных услуг. В итоге после проверок их обвинили в ущербе.

Пока суд рассмотрел и удовлетворил только одно ходатайство Людмилы Драгуновой — рассрочка. Центру дали 10 лет, чтобы погасить этот долг. Но и такие суммы в год, когда Фонд живет только на пожертвования, огромное обременение. Руководитель вместо празднования дня рождения «Мама-дом» готовит документы в суд и ищет пути, как сохранить место, куда в любое время суток могут прийти женщины с детьми, чтобы укрыться от домашнего насилия, где можно попросить продукты или одежду, где можно пожить, пока тебе делают химиотерапию, а средств на съемную квартиру нет.