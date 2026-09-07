Минусовые температуры ожидаются 8 сентября в Карелии

В ночь на вторник в ряде районов республики ударят заморозки

Фото: Петрозаводск говорит

Во вторник, 8 сентября, в Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части республики ожидается небольшой дождь, предупредили специалисты карельского гидрометцентра.

Ветер подует южных направлений ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6, местами – преимущественно в восточных районах в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2, днём будет +12, +17.

В Петрозаводске небольшая облачность и без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +1, +3, днём +13, +15. Атмосферное давление будет слабо падать.