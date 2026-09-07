Россияне стали чаще открывать письма от «виртуальных» госорганов

Аналитики связывают увеличение числа открытий с авторитетом ведомственных отправителей, тогда как доля переходов по вредоносным ссылкам впервые заметно сократилась

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Специалисты «МегаФона» и «Лаборатории Касперского» проанализировали статистику тренировочных фишинговых рассылок за последние несколько лет*. Собранные данные показали, как менялись темы, вызывавшие доверие сотрудников: от корпоративных мероприятий и премий к имитациям писем государственных ведомств.

В текущем году сотрудники стали открывать письма, имитирующие фишинг чаще: 43% против 40% годом ранее. Вместе с тем количество переходов по ссылкам после прочтения снизилось до 22% - в 2025 и 2024 годах этот показатель составлял 40% и 35% соответственно.

При этом до 11,3% вырос показатель компрометации данных - когда пользователь не только прошёл по ссылке, но и ввёл свои учётные данные (в предыдущие два года — по 10%). А вот доля сотрудников, открывающих вложения, сократилась с 8,3% (2024 г.) и 9% (2025 г.) до 7% в текущем году. Это говорит о возросшей осторожности при работе с файлами.

В 2024 году максимальную эффективность показывали шаблоны о «введении дресс-кода» (77% переходов) и «фото с корпоратива» (32%), в 2025-м лидировали «расчёт премий» (66,5%) и «пароль к аккаунту». Сейчас же в топ доверия вышли темы, связанные с государственными сервисами, — наибольший отклик дают рассылки, имитирующие письма от ФНС и Госуслуг. По мнению экспертов, это свидетельствует о склонности людей доверять авторитету государственных институтов и привычным корпоративным инструментам.

По данным «Лаборатории Касперского», в 2026 году пользователи также охотно откликаются на тренировочные письма о рабочих процессах, информационной и пожарной безопасности. Почти половина получателей (48%) перешла по ссылке в сообщении с темой «Необходимо согласование запроса», ещё 38% - по ссылке в письме об уведомлении о нарушении политики использования интернет-ресурсов, а 34% - в сообщении с новым планом эвакуации из здания.

Эти цифры показывают: в реальных фишинговых атаках злоумышленники могут эксплуатировать привычные рабочие процессы, срочность и чувство ответственности сотрудников.

Регулярное обучение помогает персоналу отличать настоящие письма от подделок, а бизнесу снижать риски. Среди прошедших курс только 1,5% переходят по ссылке, а уровень компрометации данных падает до 0,3%. Наиболее востребованы темы информационной безопасности, борьбы с фишингом, защиты персональных данных и безопасности паролей,

— отметил директор по стратегическому маркетингу корпоративного и государственного сегментов МегаФона Александр Яресько.

Анализ показывает, что получатели реагируют на письма, которые выглядят как важные рабочие сообщения, чем могут пользоваться и злоумышленники в реальных атаках. Поэтому важно напоминать сотрудникам: даже внешне убедительное письмо с пометкой „обязательно к ознакомлению“ не повод автоматически доверять его содержанию, переходить по ссылкам или открывать вложения. Для эффективной защиты от фишинга необходимо сочетать технические средства защиты с развитием киберграмотности персонала. Обучение должно быть регулярным, основываться на актуальных примерах и учитывать профиль рисков конкретного сотрудника,

— комментирует Светлана Калашникова, эксперт направления Kaspersky Security Awareness.

*Результаты исследования получены на основе статистики платформ МегаФон Security Awareness и Kaspersky Automated Security Awareness Platform за 2024-2025 гг. и январь-август 2026 года.