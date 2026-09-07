Три легковушки и два грузовика столкнулись ночью на трассе «Кола»

Ребенок и взрослый пострадали в массовой аварии на федеральной трассе

Фото: Петрозаводск говорит

Спасатели работали на месте массового ДТП на трассе «Кола» в сторону Санкт-Петербурга. О дорожном происшествии в Ленобласти сообщает издание 47news.

Массовая авария произошла около одиннадцати вечера в воскресенье, 6 сентября, на 86-м километре федеральной автодороги. Там столкнулись три попутных автомобиля: легковые машины ВАЗ-2107 и Dongfeng Box разбились о фуру. Также на этом участке лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Mercedes с грузовиком Scania, после удара иномарка улетела в кювет.

В ДТП пострадали два человека – взрослый и ребёнок 12 лет. На месте аварии работали пожарные Ленобласти.

Обстоятельства произошедшего выясняются.