В Карелии определят лучшего участкового

17 профессионалов борются за звание лучшего участкового в Карелии

Фото: МВД по РК

В Карелии стартовал второй региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый» (0+), об этом сообщили в МВД по РК.

В борьбу за выход в следующий этап конкурса включились 17 претендентов из разных районов и округов республики и Петрозаводска. Интересен гендерный состав участников: 16 мужчин и 1 женщина.

Уточняется, что анкеты участников будут представлены на сайте ведомства. Там же будет проходить онлайн-голосование, которое продлится до 16 сентября.

Напомним, в прошлом году сотрудник МВД по Пудожскому району старший лейтенант полиции Алексей Кругликов вышел в финал конкурса.