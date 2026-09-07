В Карелии определят лучшего участкового

В Карелии стартовал второй региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый» (0+), об этом сообщили в МВД по РК.
В борьбу за выход в следующий этап конкурса включились 17 претендентов из разных районов и округов республики и Петрозаводска. Интересен гендерный состав участников: 16 мужчин и 1 женщина.
Уточняется, что анкеты участников будут представлены на сайте ведомства. Там же будет проходить онлайн-голосование, которое продлится до 16 сентября.
Напомним, в прошлом году сотрудник МВД по Пудожскому району старший лейтенант полиции Алексей Кругликов вышел в финал конкурса.