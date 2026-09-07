Стало известно, сколько человек нашли в лесах Карелии спасатели

Спасатели Карелии подвели итоги работы за два летних месяца

Фото: «Петрозаводск говорит»

В госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии сообщили об итогах работы за два летних месяца – июль и август. За это время спасатели выезжали на поисково-спасательные работы 21 раз. При этом 15 человек удалось спасти, еще трое вышли самостоятельно.

В среднем на поиск уходит от 12 до 48 часов, но в ряде случаев (густой лес, болотистая местность или неблагоприятная погода) и дольше.

По данным источника, значительная часть «потеряшек» — это пожилые люди, для которых поход за дарами леса не просто хобби, а источник дополнительного дохода.

Спасатели Карелии призвали родственников незамедлительно обращаться в 112, если человек не вернулся в назначенное время.