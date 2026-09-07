Семеро альпинистов погибли под лавиной в российском регионе

В Кабардино-Балкарии лавина накрыла группу из 15 человек

Фото: Алиса ИИ

При сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии погибли семь человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным источника, лавина сошла 6 сентября с горы Мижирги, накрыв группу из 15 альпинистов. На место была направлена спасательная группа МЧС. По данным на утро 7 сентября, найдены тела семи погибших. Трех человек удалось спасти, их отправили в Нальчик. Судьба еще пяти человек остается неизвестной.

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