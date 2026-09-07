Семеро альпинистов погибли под лавиной в российском регионе

При сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии погибли семь человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя экстренных служб.
По данным источника, лавина сошла 6 сентября с горы Мижирги, накрыв группу из 15 альпинистов. На место была направлена спасательная группа МЧС. По данным на утро 7 сентября, найдены тела семи погибших. Трех человек удалось спасти, их отправили в Нальчик. Судьба еще пяти человек остается неизвестной.
Ранее сообщалось о том, что медведь напал на супружескую пару в Бурятии.