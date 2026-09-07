Человека спасли из горящей квартиры в кондопожской пятиэтажке

Пожар произошел в выходной день в Кондопоге

Фото: Петрозаводск говорит

В минувшее воскресенье произошел пожар в одном из жилых домов города бумажников Карелии. О происшествии сообщили в республиканском МЧС.

Так, 6 сентября, в 15:50 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в доме №11 на улице Парковая в Кондопоге. Пожарные выехали на место происшествия и быстро потушили возгорание.

Сообщается, что огнеборцы вывели из задымленного помещения одного человека.

Площадь пожара составила 1 квадратный метр. В результате возгорания повреждены постельные принадлежности, уточнили в ведомстве.

На месте работали 8 специалистов на 3 единицах техники. Причины пожара выясняются.



