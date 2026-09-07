Злоумышленницу поймали за руку в Петрозаводске

В столице Карелии местная жительница решила бесплатно приодеться и стала злоумышленницей

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Полиция Петрозаводска расследует уголовное дело о покушении на кражу, которую совершила 23-летняя посетительница гипермаркета.

Петрозаводчанке понравились джемпер, брюки и рубашка общей стоимостью почти 9 тысяч рублей. Вещи покупательница положила в корзину, а затем быстро убрала в рюкзак. Манипуляции не остались незамеченными. Когда молодая женщина хотела покинуть торговую точку, не оплатив товар, ее остановили охранники.

Злоумышленница созналась полицейским в своих противоправных действиях. В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на кражу, уточнили в МВД по РК.