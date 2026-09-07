Человек пострадал в перевернувшемся авто на трассе в Карелии

ДТП произошло в Пудожском районе

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

Помощь спасателей понадобилась рано утром на федеральной трассе в Карелии - пудожские пожарные выезжали на место аварии и ликвидировали последствия ДТП. О происшествии сообщили в республиканском Госкомитете по безопасности.



Дорожная авария произошла в воскресенье, 6 сентября, на 425 километре автодороги «Вологда-Медвежьегорск». В 06:37 на пульт пожарной охраны поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии.



На месте выяснилось, что водитель легкового автомобиля Renault потерял контроль над управлением и выехал за пределы дороги, после чего автомобиль перевернулся и оказался в кювете. Водитель смог самостоятельно выбраться из машины. Машина получила значительные повреждения.



Пожарные стабилизировали автомобиль и отключили аккумулятор. Потом с применением специального инструмента вскрыли двери.

В ДТП пострадал один человек. Его передали бригаде скорой медицинской помощи для транспортировки в Пряжинскую ЦРБ.