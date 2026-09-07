Медведь напал на супружескую пару в российском регионе

В Бурятии врачи спасают мужчину, который сразился с хищником

Фото: Алиса ИИ

В Бурятии медведь напал на супружескую пару в лесу. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, инцидент случился в двух километрах от села Хуртага. Муж и жена отправились за своими коровами. Внезапно им навстречу вышел хищник. Женщина успела убежать и позвать на помощь, а ее супруг оказался в лапах медведя. Прибежавшие односельчане отогнали зверя. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Ситуацию с выходами медведей к населенным пунктам в республике назвали аномальной. Людей призвали отказаться от походов в лес.

Ранее сообщалось о том, что Карелия выстроила тысячекилометровый барьер против лесных пожаров.