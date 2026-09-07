Финляндия возглавила рейтинг стран ЕС по уровню безработицы

Более 13,5 миллионов человек в Европе не имеют работы

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Соседка Карелии Финляндия не только самая счастливая страна в мире , но и теперь еще и самая «безработная». Государство на Скандинавском полуострове возглавило антирейтинг стран Европейского союза по уровню безработицы. В июле она достигла 10,5%, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Delfi.

Чуть ниже этот показатель оказался у Испании — 10%. Вслед за ней расположились Швеция — 8,7%, Франция — 8,3% и Греция — 7,9%.

Самый низкий уровень безработицы, от 3,3% до 3,6%, зарегистрирован в Чехии, Польше, Словении, Болгарии и на Мальте.

В бывших республиках Советского союза — Латвии, Эстонии и Литве — безработица составила от 6,2% до 7,3%.

Всего в Европе не имеют работы более 13,5 млн человек, а в странах ЕС — более 11 млн.