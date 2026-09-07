Бригада скорой помощи не могла попасть в дом пенсионерки в Карелии

Пожилая женщина вызвала скорую, а дверь открыть не получилось

Фото: Петрозаводск говорит

Медвежьегорские пожарные пришли на помощь пожилой женщине. О случившемся в одном из поселков Медвежьегорского округа рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.



В субботу, 5 сентября, в 14:24 дежурному поступил сигнал о том, что в квартире на улице Повенецкая в поселке Пиндуши находится пожилая женщина, которой из-за плохого самочувствия вызвали бригаду скорой помощи. Медики приехали, однако в квартиру попасть не смогли - дверной замок оказался неисправным, поэтому дверь не открывалась. Работники «скорой» обратились за помощью к спасателям.

Пожарные выехали на место вызова, провели спасательные работы и обеспечили медикам доступ в квартиру. В итоге пенсионерка была передана бригаде скорой помощи.