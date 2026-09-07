Люди остались без воды в разных районах Петрозаводска

Плановые работы на сетях водоснабжения проводятся в карельской столице

Фото: Алиса ИИ

Утром 7 сентября в разных районах Петрозаводска люди остались без воды. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

Так, воду отключили в 18 зданиях на улицах Калинина, Мерецкова, Машезерской, Загородной, Кузьмина. Ресурса там не будет ориентировочно до 17 часов.

Также без холодного водоснабжения остались жильцы 12 домов на улицах Бесовецкой, Краснофлотской, Зайцева. Воды нет и в четырех зданиях на улицах Зеленой, Архипова, Серпуховском переулке. В этих случаях воду обещают вернуть к 20 часам.

Во всех трех районах идут плановые работы на сетях.