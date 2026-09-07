Жителям Петрозаводска грозит отключение канализации из-за долгов

ООО «КРЦ» в сентябре планирует установить ограничительные устройства на водоотведение в 57 квартирах, расположенных в разных районах города

ФОТО: "КРЦ"

Задолженность жителей Петрозаводска за услуги водоснабжения и водоотведения превысила 2 миллиона рублей. В связи с этим ООО «КРЦ» продолжает комплексную работу с горожанами, уклоняющимися от оплаты коммунальных услуг. Одним из наиболее эффективных методов воздействия на неплательщиков остается отключение услуг.

Установка заглушки на канализацию – самая крайняя мера. Предварительно собственник неоднократно информируется о наличии долга. Перед отключением услуги направляется дополнительное уведомление с указанием срока оплаты, чтобы у жильцов было время на решение вопроса. Поэтому если вы получили такое уведомление, не игнорируйте его. Лучше урегулировать вопрос оплаты до момента ограничения услуги водоотведения. Предприятие всегда идет навстречу своим абонентам, особенно тем, кто оказался в затруднительном положении, и предлагает оформить рассрочку для погашения долга частями в течение определенного периода времени,

– отмечает Генеральный директор ООО «КРЦ» Ильин Сергей Валентинович.

Для оформления реструктуризации долга необходимо обратиться в офис ООО «КРЦ» по адресу: ул. Гоголя, 60.

Оплачивать коммунальные услуги нужно ежемесячно до 15-го числа. Если вы не проживаете по адресу или временно не имеете доступа к счетам, проверить задолженность, внести оплату и передать показания можно дистанционно через личный кабинет и чат-бот.

Коммунальные платежи - важная часть ежемесячных расходов, а их оплата в современном мире занимает всего несколько минут в месяц. Поэтому предприятие призывает абонентов вносить плату своевременно и в полном объеме, не накапливая долгов.