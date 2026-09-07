Умер растерзанный медведем в Бурятии мужчина

Врачи не смогли спасти человека, встретившего хищника в лесу

Фото "Петрозаводск говорит"

В Бурятии умер мужчина, растерзанный медведем. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Цыденов, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил чиновник, пострадавший получил очень серьезные травмы головы. За его жизнь боролись двое хирургов, но медики оказались бессильны. Цыденов выразил соболезнования семье умершего.

Напомним, супружеская пара повстречалась с хищником в лесу в двух километрах от села Хуртага. Женщина сумела убежать, а ее муж оказался в лапах медведя. Пострадавшего отбили у зверя и экстренно доставили в больницу.