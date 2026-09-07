MAX стал официальным каналом связи управляющих организаций с жильцами

Более 40 тысяч жителей Карелии уже подключились к домовым чатам в национальном мессенджере MAX, который развивается в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»

Фото: Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору

С 1 сентября 2026 года домовые чаты в национальном мессенджере MAX стали обязательными для управляющих организаций и ТСЖ. Соответствующие поправки внесены в Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами: теперь MAX включён в перечень официальных каналов коммуникации жильцов с УО и ТСЖ.

Управляющие организации обязаны публиковать в официальном чате свои контакты, график работы и информацию об аварийных отключениях.

Особую роль в домовых чатах играет бот приложения «Госуслуги Дом». Через него жильцы могут записаться на приём в УК, направить официальное обращение и в документальном виде получить ответ.

Для управляющих компаний новая система упрощает оперативную работу с жалобами жителей и снижает поток официальных обращений в Госкомитет, что уменьшит количество надзорных мероприятий, предписаний и штрафов.

Непредоставление ответа на обращение, направленное через бот «Госуслуги Дом», с 1 сентября считается нарушением правил управления МКД и может грозить штрафами: для должностных лиц – до 100 тысяч рублей, для юридических – до 250 тысяч рублей.

На сегодня в Карелии создано почти 3,5 тысячи официальных домовых чатов в MAX, объединивших более 40 тысяч пользователей. Подключиться к чату своего дома можно через мобильное приложение «Госуслуги Дом».